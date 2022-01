Novo Centro de Testagem da Covid-19 começa funcionar no Vasco Vasques

O primeiro foi inaugurado no Studio 5, Japiim, zona Sul, no último dia 12 | Foto: Semsa

Manaus (AM) - O segundo Centro Municipal de Testagem para Covid-19 começa a funcionar nesta quarta-feira (19), no Centro de Convenções Vasco Vasques, Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 19h, a unidade vai ampliar o acesso ao diagnóstico das pessoas com sintomas gripais. Com a abertura do serviço, passam a ser dois os grandes centros de testagem para Covid-19 na capital. O primeiro foi inaugurado no Studio 5, Japiim, zona Sul, no último dia 12, onde já foram realizados mais de 14 mil testes.

O novo centro terá 14 médicos, 10 técnicos de enfermagem, dois farmacêuticos bioquímicos e 20 servidores para auxiliar no apoio técnico, além de 20 mil testes rápidos de antígeno.

" “O Centro de Testagem é importante para toda a rede de saúde, pois alivia as portas de entrada nas unidades de urgência e emergência do Estado, como SPAs e UPAs. Muitos pacientes estão procurando essas unidades para fazer somente a testagem e agora teremos na capital essa nova opção descentralizada”, afirmou o secretário de estado de Saúde " Anoar Samad, secretário de Saúde do Amazonas

O local irá oferecer o teste rápido de antígeno para pacientes com sintomas gripais, como coriza, febre, tosse e dor de garganta, de cabeça ou no corpo, e atendimento médico para usuários com diagnóstico positivo para Covid-19. A testagem de pacientes com sintomas respiratórios atende à orientação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).



Cada etapa do Centro de Testagem terá capacidade para realizar até 5 mil testes por dia. Com essa iniciativa, o Governo do Estado irá aumentar ainda mais a capacidade de testagem na capital, que atualmente passou de 40 mil testes por mês para 60 mil testes realizados por semana, em média.

Além do novo Centro de Testagem, o exame para diagnóstico da Covid-19 é ofertado à população em 51 Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e nas Unidades e Serviços de Pronto-Atendimento (SPAs e UPAs), estes locais para atendimento de pacientes com sintomas mais graves, como dificuldade para respirar, febre alta. O estado também oferta a testagem para passageiros que chegam pelas seguintes portas de entradas: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Rodoviária e Porto de Manaus.

