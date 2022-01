“Dose de esperança”, diz mãe emocionada ao ver filhos vacinados no AM

| Foto: Elton Viana/Semcom

Manaus (AM) - “Este é um momento de muita emoção, porque muitos familiares perderam entes queridos e estamos recebendo a dose de esperança dos nossos filhos. É muito importante, representa que dias melhores estão por vir”.

Esse é o relato da fisioterapeuta Cleiva Cavalcante, de 35 anos, mãe do Bernardo, de 10 anos, que é asmático, e da Tiffany, de 7 anos, que tem síndrome de Down. Ela levou os filhos para receberem a dose da vacina pediátrica contra a Covid-19, no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste de Manaus.

Bernardo estava bastante ansioso pelo momento. “Não é só os adultos que estão pegando a Covid-19 e a vacina é uma prevenção para a doença. Essa é a dose da esperança, que pode salvar o mundo do novo coronavírus”, disse o menino.

Já no Parque da Criança, a professora Ana Paula Marques, 43 anos, contou sobre a expectativa de vacinar o filho que é asmático. “Eu não via a hora deles se vacinarem, principalmente porque eu tenho três filhos e um deles é asmático. Acredito que é de suma importância que todos os pais tenham consciência disso e tragam seus filhos, assim como todas as vacinas são importantes, a da Covid-19 também é. E agora, mais do que nunca, com esse novo surto da doença”.

Prevenção

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, responsável pela coordenação da campanha de vacinação no município, reforçou a importância de imunizar a população dentro da faixa etária indicada, para evitar a gravidade de sintomas.

“A única forma de proteger contra a forma grave da doença é a vacina, isso já está provado. Por exemplo, há várias pessoas adoecendo com a Ômicron, mas não tendo grandes consequências. Como as crianças não tomaram nenhuma dose, essa é a oportunidade e o momento de começar a protegê-las”, explicou Isabel.

Documentos necessários

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente (PcD) contra a Covid-19 está sendo realizada em quatro pontos estratégicos, são eles: Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Sul: Clube do Trabalhador-Sesi, na zona Leste; e Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste, com funcionamento das 9h às 16h; e no shopping Manaus Via Norte, zona Norte, das 10h às 16h.

Para receber a vacina, a criança não pode ter recebido nenhuma outra vacina do calendário infantil nos 15 dias anteriores e não deve apresentar nenhuma doença na fase aguda.

As crianças devem ser levadas aos pontos de vacinação por um dos pais ou outro responsável maior de 18 anos, com documento de identidade, sendo necessário apresentar três documentos do menor de idade: certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto; cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação.

