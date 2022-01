Fila quilométrica é formada para fazer teste de Covid no Vasco Vasques

| Foto: Carlos Araujo

Manaus (AM) - O primeiro dia de atendimento do Centro de Convenções Vasco Vasques, que agora funciona como mais um local de testagem contra a Covid-19, foi marcado pela alta procura da população. Uma fila quilométrica foi formada na unidade nesta quarta-feira (19).

"Comecei a sentir falta de ar, de apetite, cansaço e tive dificuldade de atendimento em outros lugares. Então, com a abertura desse novo centro, resolvi vir para fazer o teste", afirma Valéria Mesquita, 34 anos, autônoma.

Outro que também procurou o centro com sintomas de Covid foi o comerciante Antônio Abraão, 46 anos. "A fila está muito grande e acredito que muita gente só está vendo as consequências da Covid agora. Precisamos nos cuidar, evitar aglomeração o máximo", disse.

O governador Wilson Lima disse que o Estado está fazendo todo o possível para ampliar os locais de atendimento e pediu ajuda da população no sentido de obedecer os protocolos de segurança.

| Foto: Carlos Araujo

"Evitem aglomerações, vamos usar máscara, álcool em gel e evitem festas clandestinas. Sabemos das dificuldades e pedimos a colaboração da população no que for possível. Tudo aquilo que o Estado pode fazer, estamos fazendo ", fala.

Com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 19h, a unidade vai ampliar o acesso ao diagnóstico das pessoas com sintomas gripais.

Com a abertura do serviço, passam a ser dois os grandes centros de testagem para Covid-19 na capital. O primeiro foi inaugurado no Studio 5, Japiim, zona Sul, no último dia 12, onde já foram realizados mais de 14 mil testes.

O novo centro terá 14 médicos, 10 técnicos de enfermagem, dois farmacêuticos bioquímicos e 20 servidores para auxiliar no apoio técnico, além de 20 mil testes rápidos de antígeno.

| Foto: Carlos Araujo

Além dos Centros de Testagens, o exame para diagnóstico da Covid-19 é ofertado à população em 51 Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e nas Unidades e Serviços de Pronto-Atendimento (SPAs e UPAs), estes locais para atendimento de pacientes com sintomas mais graves, como dificuldade para respirar, febre alta. O estado também oferta a testagem para passageiros que chegam pelas seguintes portas de entradas: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Rodoviária e Porto de Manaus.

Leia mais:

Novo Centro de Testagem da Covid-19 começa a funcionar na quarta (19)

Novo Centro de Testagem é vistoriado pelo prefeito de Manaus