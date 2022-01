Afeam terá concurso com salário de até R$ 6,8 mil, anuncia governador

O lançamento do edital tem previsão para o mês de abril | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com salário de até R$ 6,8 mil e o intuito de fortalecer o quadro de servidores e disponibilizar melhores serviços para a população. o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou o concurso público para Agência de Fomento do Estado (Afeam). O lançamento do edital tem previsão para o mês de abril. A divulgação do novo certame foi feito na tarde desta quarta-feira (19) durante o lançamento do programa de crédito de R$ 220 milhões destinado a empreendedores do estado.

"Já determinei ao Marcos Vinícius e está montada uma comissão para o concurso público da Afeam. São 30 vagas com salários que vão de R$ 5.500 à R$ 6.800. Estamos nos estudos preliminares para a contratação da banca examinadora e a nossa previsão é que, daqui a três meses, para o mês de abril a gente já lance o edital para que as pessoas já possam fazer suas inscrições. Até junho devemos ter resolvido essa questão do concurso público, para poder chamarmos esses aprovados e mais um cadastro de reserva para reforçar esse time e continuar ajudando nossa população e o governo tem papel fundamental de dar esse caminho e dar as condições para que as pessoas tenham sua renda própria”, explica.

Crédito aos empreendedores

A partir de agora, empreendedores da capital e do interior do Estado poderão contar com um crédito de R$ 220 milhões, para o fomento de suas atividades. Com o "Mais Crédito Amazonas".



Além de destacar que a ação vai fomentar mais emprego, renda e o desenvolvimento dos negócios, Wilson Lima disse que o objetivo é ajudar a quem precisa, neste momento de combate à pandemia.

"Esse é um ano muito promissor e as pessoas vão procurar a Afeam para empréstimos e vamos ajudar essas pessoas com todas as ferramentas que temos e para que tenham acesso ao crédito. Existe a preocupação do nosso governo em manter a indústria, o emprego, renda e o crescimento. O empreendedor inserido neste processo é fundamental", destacou.

O presidente do órgão, Marcos Vinícius, afirmou que o governo tem obtido recordes de atendimento dos empreendedores, por meio da Afeam e o “Mais Crédito Amazonas” soma-se aos esforços para aumentar este número.

"É uma determinação do governador Wilson Lima que o crédito aprovado nesta casa atenda a todos os empreendedores que precisam deste apoio e nos lugares mais distantes do Amazonas. Estamos com recordes de atendimento e a chegada do programa vai promover mais resultados positivos", fala.

Prazos e pagamentos

O "Mais Crédito Amazonas" vai disponibilizar financiamentos de até R$100 mil com prazos para pagamento que irão variar de acordo com a atividade e tipo de investimento, podendo ter até 180 dias de carência e juros baixos.

O governador Wilson Lima e o presidente da Afeam, Marcos Vinícius. | Foto: Carlos Araújo





