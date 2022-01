Ocupações de leitos por Covid-19 explodem em Manaus

Todos os 12 leitos de UTI Covid estão ocupados no Hospital Delphina Aziz | Foto:

Manaus (AM) - O número de casos de Covid-19 explodiu neste mês de janeiro e fez com subisse a ocupação de leitos nas unidades de saúde da capital. Para especialistas, a razão para o aumento da transmissão da doença em Manaus é a chegada da variante Ômicron na região.



Tanto o Hospital Delphina Aziz, quanto o Hospital 28 de agosto estão com os leitos de UTI para pacientes internados com Covid-19 quas 100% ocupados, segundo os dados atualizados nesta quarta-feira (19) pelo monitoramento de leitos da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme o infectologista Antônio Mangela, o principal motivo para o rápido aumento dos casos do novo coronavírus em Manaus e por consequência a lotação total dos leitos nos principais hospitais de pronto-atendimento da cidade é a presença da nova variante Ômicron que tem como característica a alta transmissibilidade.

“Já era uma situação esperada. A gente sabia que a qualquer momento iria surgir uma variante que tivesse a capacidade de ser mais transmissível, porém menos virulenta, ou seja, perdendo a capacidade causar doenças”, diz o infectologista.

Além disso, de acordo com a farmacêutica Aparecida Costa Texeira, a situação atual da pandemia da Covid-19 no Amazonas se caracteriza como uma terceira onda, visto o aumento exponencial de casos e de internações pela doença.

“Outro fator que propiciou o crescimento dos casos no estado foi o descuido da população que continuou aglomerando e favoreceu a transmissão da nova variante que possui um alto grau de transmissão”, diz a farmacêutica.



Leitos ocupados

Em quase 24 horas, o número de infecções por Covid-19 registrado chegou a 4.975 casos no Amazonas, segundo os dados do último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), enquanto que a quantidade pessoas internadas saltou para 500 no estado.

Apenas na capital amazonense, 426 pessoas estavam internadas por Covid-19 nesta terça-feira (18). No Hospital Delphina Aziz, cerca de 45 leitos de UTI Covid estão ocupados (94%). Além disso, dos 140 leitos clínicos oferecidos pelo hospital para pacientes com a Covid-19, 104 estão ocupados (75%).

Já no Hospital 28 de Agosto, todos os 12 leitos de UTI Covid estão ocupados (100%), enquanto que dos 33 leitos clínicos Covid-19, 30 estão ocupados (91%).

Em relação a totalidade dos leitos de UTI Covid dos hospitais públicos do estado, cerca de 53,85% estão ocupados, dos 117 leitos disponíveis. Os 346 leitos clínicos de Covid disponíveis atingiram 77,17% de ocupação.

Leia mais:

OMS diz que pandemia está longe de acabar; casos sobem no AM

SES-AM orienta sobre visitas em hospitais do AM durante pandemia