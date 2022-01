Amazonas segue expandido capacidade e produção diária de oxigênio

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Amazonas quase dobrou a capacidade de produção diária de oxigênio, saltando de 33 mil metros cúbicos para 61 mil metros cúbicos. Atualmente, a média de consumo diário de oxigênio no Estado, em unidades da rede pública e privada de saúde, é de 12,7 mil metros cúbicos (10,2 mil metros cúbicos na rede pública e 2,5 mil metros cúbicos na rede privada).



A produção diária de oxigênio instalada no Amazonas é dividida entre 36 mil metros cúbicos mantidos pela empresa White Martins, que mantém 27 tanques de oxigênios em unidades da rede pública, em Manaus e no interior. Entre essas unidades estão os três Hospitais e Prontos-Socorros (HPSs) João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo.

Mais 17 mil metros cúbicos são produzidos pelas 41 usinas instaladas na capital e interior e 8 mil metros cúbicos pela empresa Carboxigas.

O consumo de oxigênio no Estado, desde o mês de novembro, está variando entre 11 mil a 13 mil metros cúbicos por dia. O dia com maior consumo de oxigênio registrado neste mesmo período foi 23 de dezembro, quando o consumo nas unidades de saúde alcançou 13,59 mil metros cúbicos.

| Foto: Divulgação

Usinas

Em Manaus, onze usinas de oxigênio estão instaladas: no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Hospital Francisca Mendes, Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha, Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (ICAM), Maternidade Azilda Marreiro, Maternidade Ana Braga, Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) e mais três em hospitais da rede privada.

No Interior do Estado, 30 usinas estão instaladas nos seguintes municípios: três usinas em Parintins, três em Itacoatiara, duas em Maués e uma usina em cada um dos seguintes municípios: Alvarães, Barcelos, Tefé, Manacapuru, Apuí, Tabatinga, Humaitá, Coari, Carauari, Careiro, Eirunepé, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Codajás, Iranduba, Novo Airão, Manicoré, Tapauá, Urucará, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá e Barreirinha.

A capacidade de produção de oxigênio nas onze usinas da capital é de 5,5 mil metros cúbicos por dia e de 11,8 mil metros cúbicos nas 30 usinas do interior. O Governo do Estado possui cinco usinas em trânsito para instalação, com duas que serão instaladas em unidades da capital e três no interior. O Estado ainda está em processo de compra de mais 29 usinas.

| Foto: divulgação

A meta da SES-AM é alcançar o total de 75 usinas instaladas em todo o Estado, com a capacidade de produção diária de oxigênio chegando a 36,2 mil metros cúbicos por dia.

Cilindros

O Estado ainda possui 4.733 cilindros de oxigênio, de tamanhos que variam entre 3 a 50 litros, adquiridos por meio de doação ou compra. Desse total, 2.900 estão na capital e 1.833 cilindros distribuídos nos 61 municípios do interior do Amazonas.

