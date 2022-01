Novo Centro de Testagem de Covid passa por sanitização em Manaus

No primeiro dia de testagem, o novo posto teve a presença de 3.700 pessoas | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - Após intensa jornada no novo Centro de Testagem contra a Covid-19 iniciada na quarta-feira (19), realizou sanitização nas etapas 1 e 2 do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV).

O novo espaço conta com 20 postos de coleta, área de triagem e atendimento médico para pessoas que testaram positivo para a doença.

No primeiro dia de testagem, o novo posto teve a presença de 3.700 pessoas. Cada etapa do Centro de Testagem tem capacidade para realizar até 5 mil testes por dia, totalizando até 10 mil testes diários.



Visando melhorar o atendimento, a higienização vai ser diária e coordenada pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), responsável pela gestão do espaço, como explica a diretora de Desenvolvimento e Turismo, Isadora Alfaia.

" A gente está promovendo essa sanitização visando a segurança, a saúde da população, e vai ser diária. Assim que acabar a testagem todo dia, nós vamos estar fazendo essa limpeza para garantir a qualidade dos atendimentos, tanto dos profissionais quanto da população que está vindo testar. " Isadora Alfaia, diretora de Desenvolvimento e Turismo

Recorde

Com a abertura do centro de testagem o Amazonas bateu recorde de casos notificados em 24 horas. Foram 7.505 novos casos registrados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).



Ômicron

O Governo do Amazonas confirmou a predominância da nova variante no estado. Por meio de análise genômica foi constatado que 93% dos casos submetidos são do tipo de vírus descoberto na África do Sul.

