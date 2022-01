Governo do AM inaugura mais um ponto do Amazônia Conectada

O Amazônia Conectada é um projeto que tem por objetivo interligar cidades e comunidades. | Foto: Divulgação/SES-AM e Divulgação/Comando Militar da Amazônia

Santa Isabel do Rio Negro (AM) - O Hospital Irmã Edwiges Maria Sikorska, localizado em Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus) já está operando com a conexão do Programa Amazônia Conectada.

Com o novo link, o estado do Amazonas conta agora com 39 pontos, em diferentes localidades e municípios, operando com a conectividade via fibra óptica fluvial.

Segundo o diretor-presidente da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), Lincoln Nunes, o Amazônia Conectada está presente em 11 municípios, localizados nas calhas dos rios Negro e Solimões.



" Hoje temos escolas, unidades hospitalares, delegacias, unidades do Cetam (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas), entre outros pontos que fazem parte da gestão pública conectados nos municípios de Novo Airão, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Coari, Codajás, Anori, Caapiranga, Manacapuru e Iranduba. " Lincoln Nunes, diretor-presidente da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam)

Telemedicina

O analista de telecom da Prodam, Sávio Nascimento, explica que com a instalação da conexão, 100% fibra óptica, o Hospital Irmã Edwiges Maria Sikorska se habilita a ser uma das unidades ativas para o projeto de Telemedicina do governo do estado, realizado em parceria com o Hospital Albert Einstein.



" Depois que concluímos a instalação, a equipe técnica do Albert Einstein validou o link instalado. Agora é só utilizar a parceria, para que os moradores de Santa Isabel do Rio Negro tenham atendimento especializado, de médicos do Hospital Albert Einstein de forma remota pelo link instalado pela Prodam. " Sávio Nascimento, analista de telecom da Prodam

Sobre o programa

O Amazônia Conectada é um projeto interministerial do Governo Federal e tem por objetivo implantar fibra óptica nos leitos dos rios da Amazônia, além de trechos terrestres, para interligar cidades e comunidades, e estabelecer canais de transmissão de dados de alta velocidade, seguros e confiáveis.



Em julho de 2021, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Administração e Gestão (Sead), assinou um Acordo de Cooperação Técnica com o Exército Brasileiro para fortalecer o programa, implantado no Amazonas em parceria com a Prodam.

A assinatura do acordo vem possibilitando a ampliação das redes metropolitanas para conectar órgãos públicos (de todas as esferas), bem como hospitais e escolas, o que ampliará a implementação de políticas públicas no interior do estado.

Leia mais:

AM é estado que mais evolui em serviços digitais, aponta Abep-TIC

SEC atendeu mais de 9 mil pessoas em Canal de Atendimento