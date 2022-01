Idam reúne técnicos de suas unidades locais para tratar das ações

Durante a reunião o diretor-presidente do Idam destacou alguns resultados alcançados em 2021. | Foto: Kevyn Sousa/Idam

Manaus (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) realizou, na quarta-feira (19), uma reunião com extensionistas das 69 unidades locais do interior do Amazonas e capital, para discutir e planejar ações direcionadas ao desenvolvimento das atividades agropecuárias, ordenamento ambiental, fundiário e organização social e produtiva das famílias rurais.

Durante a reunião o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, destacou alguns resultados alcançados em 2021, entre eles o do crédito rural, que alcançou mais de R$ 31 milhões em financiamentos, direcionados às atividades de pesca, fruticultura, avicultura, bovinocultura de corte e cultivo de mandioca.

" Vamos estruturar as unidades locais para melhor atender o nosso produtor familiar. Conforme a determinação do governador Wilson Lima, estamos investindo em tecnologia, como é o caso da mecanização agrícola familiar que já é realidade nos municípios de Parintins, Presidente Figueiredo, Nova Olinda do Norte, Manacapuru, Borba e outros municípios. " Valdenor Cardoso, diretor-presidente do Idam

Ainda segundo Valdenor, para 2022 a ideia é estabelecer metas mais intensas para aumentar o número de projetos de crédito rural aprovados e contratados por meio de parceiros como a Agência de Fomento da Amazonas (Afeam) e bancos da Amazônia, do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Além disso, o Idam irá intensificar as ações de fomento de sementes e mudas para atender o produtor.



Também se discutiu sobre o desempenho do ano passado e sobre os desafios trazidos pela pandemia de Covid-19 e pela cheia histórica, e sobre a importância de um planejamento e dedicação para superar os resultados anteriores e levar cada vez mais desenvolvimento para as famílias rurais.

