Capacitismo? entenda prática que viola os direitos das PcDs

Manaus (AM) - Muitas Pessoas com Deficiência (PcD) são constantemente colocadas em posição de não capacitadas para fazer determinadas atividades por não possuírem um corpo “padrão”. Entretanto, esse tipo de pensamento e comportamento são caracterizados como capacitismo, um termo que define aqueles que agem de forma preconceituosa contra as PcDs.



Um caso recente e que reacendeu o debate sobre o capacitismo foi o lançamento do filme pela Netflix “Amor sem medidas”, estrelado e dirigido pelo ator Leandro Hassum. Na obra, o ator tem sua altura diminuída digitalmente e interpreta um personagem de baixa estatura que se apaixona por uma mulher, interpretada pela atriz Juliana Paes.

O longa foi duramente criticado pela crítica e pelo público, principalmente por grupos de pessoas com deficiência que acusaram o filme de desrespeitar as PcDs por meio de cenas estereotipadas e preconceituosas. Uma das atrizes que demonstrou sua indignação nas redes sociais foi a atriz Juliana Caldas que chamou o filme de “humor capacitista”.



"Agora, dia 3 [de dezembro], é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e aí você tem que se deparar com um filme assim. Até quando? Não dá para passar batida a falta de respeito com o próximo, ainda mais no mundo de hoje, sabe? A gente vê que todas as outras pautas são levadas a sério. E aí quando você põe a pauta de nanismo, na maioria das vezes não é levada a sério", ressaltou.

Outro ator que também se manifestou foi o Peter Dinklage, popularmente conhecido por interpretar o personagem Tyrion Lannister da série Game of Thrones. Em entrevista para um jornal, o ator criticou a indústria de audiovisual que lucrou por muitos anos com a veiculação pejorativa de PcDs.

Direitos

No mundo, as PcDs ganharam atenção a partir da proclamação do Ano das Pessoas com Deficiência em 1981 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Um dos objetivos para a implementação da data foi fomentar a conscientização e também estimular as nações para que introduzissem novas leis que atendessem a demanda desse grupo.

Outro momento importante para a luta das PcDs foi a Convenção Internacional da ONU sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, a qual o Brasil assinou o protocolo no dia 30 de março de 2007.

A efetivação do protocolo ocorreu apenas no dia 6 de julho de 2015 quando foi criada a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também conhecida como o Estatuto de Pessoas com Deficiência que se originou com o intuito de promover maior igualdade e garantir o direito pleno de PcDs.

De acordo com o artigo 2° da lei “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Desafios e capacitismo

Mesmo com o avanço de direitos e conquistas jurídicas, muitas Pessoas com Deficiência sofrem cotidianamente discriminação, prática que atinge milhões de pessoas no país. Segundo os dados da pesquisa do InfoJobs, cerca de 44% das PcDs afirmaram que já sofreram algum tipo de discriminação em processo seletivo de trabalho.

O dado é alarmante, visto que aproximadamente 45 milhões de pessoas possuem alguma deficiência no Brasil, o que representa 23,9% da população, conforme o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o servidor público da Secretaria Executiva dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SePcD) e militante, Mário Célio, o capacitismo é uma prática que minimiza as PcDs e suas potencialidades. Como consequência acaba excluindo essas pessoas de espaços políticos, sociais e econômicos.

“O maior problema é que essa prática impede o exercício pleno da cidadania, como o acesso à Educação, Trabalho e etc. É necessário promover o debate entre os setores da sociedade, levando clareza sobre as possibilidades de superação dessas barreiras”, diz o militante e acrescenta que os ganhos na legislação são um avanço, porém é preciso colocar em prática as regras jurídicas estabelecidas na constituição brasileira.



