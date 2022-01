Com queda de 50% no estoque, Hemoam convoca doadores com urgência

O abastecimento de sangue do hemocentro amazonense registrou queda de 50% nesta quinta-feira (20). | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) convoca doadores de todos os tipos sanguíneos para doarem com urgência. O abastecimento de sangue do hemocentro amazonense registrou queda de 50% nesta quinta-feira (20) e já ameaça o atendimento para cirurgias agendadas.

“Se a frequência de doadores não melhorar, não teremos condições de atender às demandas de cirurgias. A situação está precária, principalmente, para o sangue O positivo (O +), considerando que ele representa a maioria das solicitações vindas dos hospitais públicos e privados”, alertou Socorro Viga, chefe do departamento do ciclo do sangue.

Em reunião realizada nesta semana, com a área técnica da hemoterapia do Hemoam, o diretor clínico da instituição, Dr. Nelson Fraiji, sinalizou sobre a recomendação da remarcação de cirurgias não urgentes. “A demanda não está coincidindo com nossos estoques e não podemos correr o risco de faltar sangue para as ocasiões de urgência”, ponderou.

Cirurgias eletivas

A partir dessa situação o Hemoam emitirá um comunicado a todos os hospitais públicos e privados, recomendando a remarcação de cirurgias não urgentes para assegurar a oferta de bolsas para os casos de urgência.

Além do sangue tipo O positivo, o Hemoam também sinaliza para o estoque baixo do O negativo, este segundo é de grande importância nas emergências, quando o paciente precisa de transfusão e não se sabe a qual grupo sanguíneo ele pertence.

Covid-19 e gripe

A maior causa para a queda no estoque é o avanço das infecções por Covid-19 e das síndromes gripais. Quem testou positivo para covid-19 só pode doar após 14 dias do desaparecimento dos sintomas. Quem teve gripe pode doar após sete dias. Para doar sangue é preciso estar saudável e ter entre 16 a 69 anos, bem alimentado e descansado, pesar acima de 50 quilos, apresentar um documento oficial e original com foto. Doadores menores de 18 anos precisam vir acompanhados dos pais ou responsável legal.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, n 4397, Chapada.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima anuncia contratação de 710 profissionais para novo Hemoam

Hemoam tem queda nas doações e convoca doadores em Manaus