Pecuaristas do AM receberam ajuda com suplemento para gado na cheia

Em todo o estado, a Sepror atendeu 836 criadores, de 12 municípios. | Foto: Emerson Martins/Sepror

Manaus (AM) - Durante a última enchente, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) levou apoio a pequenos pecuaristas de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) que tiveram a produção afetada pela subida das águas, com a entrega de suplemento alimentar para gado.

A ação alcançou 77 produtores do município, totalizando 47.740 quilos do insumo.

Em todo o estado, a Sepror atendeu 836 criadores, de 12 municípios, com 8,5 mil sacos de farelo de soja com 50 quilos cada, mais 3,3 mil sacos de sal mineral.

Em Manacapuru, um dos beneficiados com o insumo foi o pecuarista Ivaldo Carlos Mendonça, conhecido como Maranhão.

Há cerca de dois anos, ele iniciou sua produção no ramo da pecuária. Atualmente conta com nove cabeças de gado (oito adultos e uma bezerra), dos quais dois animais fornecem leite que é comercializado em sua propriedade rural.

" O incentivo que eu recebi do Governo do Estado, com 10 sacos de farelo de soja, quatro sacos de sal mineral, me ajudou bastante para que viesse melhorar a qualidade do gado e do leite. " Ivaldo Carlos Mendonça, pecuarista

O pecuarista, que conta com o apoio e a assistência técnica da equipe local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

O engenheiro agrônomo do Idam, Caio Aguiar, enumera os serviços prestados pela instituição na região:

" Nós atuamos na assistência técnica para os agricultores familiares e produtores rurais, facilitando a eles o acesso às políticas públicas, ao crédito rural, assistência técnica propriamente dita no acompanhamento das culturas, da lavoura, criação de animais, na emissão de documentos aos agricultores familiares. " Caio Aguiar, engenheiro agrônomo do Idam

O secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas da Sepror, Airton Schneider, ressalta a importância dessa ação do suplemento alimentar destinada aos pequenos criadores de gado.

" Estabeleceu-se uma ação direta no fornecimento imediato com suplemento alimentar que inclui farelo de soja, junto com o sal mineral para restabelecer as propriedades ou unidades familiares que tinham seus animais afetados. " Airton Schneider, secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas da Sepror

Os pecuaristas de Autazes, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Parintins, São Sebastião do Uatumã e Urucará foram contemplados com o suplemento alimentar.

A suplementação para o gado garante a ingestão ideal de sais, nutrientes e proteínas necessários para o desenvolvimento dos animais, principalmente em épocas de estiagem, ou pastagem avariada, contribuindo com o aumento da produção de carne e leite, melhorando a saúde do rebanho e diminuição da mortalidade, suprindo as deficiências das pastagens.

Leia mais:



Governo socorreu famílias do AM durante pandemia e cheia dos rios

Pecuaristas atingidos pela cheia em Itacoatiara recebem suplementos