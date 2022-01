Lei determina desinfecção em transporte rodoviário e hidroviário no AM

Empresas que descumprirem o disposto na lei poderão ter suas autorizações suspensas ou cassadas | Foto: Marcos Guimarães/Arsepam

Manaus (AM) - As empresas que atuam no serviço de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal no Amazonas vão ter que realizar semanalmente a desinfecção e a limpeza dos veículos para contenção do novo coronavírus, causador da Covid-19. A determinação consta na Lei Estadual n° 5.789, sendo a fiscalização competência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam).

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, informou que a lei é mais um dispositivo adotado pelo poder público para combater a disseminação da nova variante do coronavírus. Ainda segundo ele, a determinação foi objeto de decretos estaduais anteriores e continua sendo seguida pelos operadores do sistema.

" É um procedimento que já vinha sendo orientado pela Arsepam, sobretudo no transporte intermunicipal rodoviário, que é regulado pela Agência. E, a partir de agora, vamos orientar que as embarcações realizem esse processo de desinfecção semanal para propiciar segurança às pessoas. Vamos propor também uma regulamentação dessa lei, esclarecendo os critérios de como será feita essa desinfecção, para que Agência Reguladora possa fiscalizar e assim garantir a efetividade dessa importante medida. " João Rufino Júnior, diretor-presidente da Arsepam

Caso as empresas descumpram o disposto na lei poderão ter suas autorizações suspensas, ou até mesmo cassadas.



Hidroviário

No transporte hidroviário intermunicipal de passageiros, a Arsepam salienta que os fiscais do órgão irão reforçar somente a importância do cumprimento da Lei junto aos donos de embarcações, pois o modal está em processo de regulação.Atualmente, ainda não está sendo emitida pela autarquia uma autorização para os proprietários/armadores atuarem nessa modalidade..

A Agência Reguladora frisa ainda que a lotação dos veículos utilizados nos transportes rodoviário e hidroviário intermunicipal está permitida.

No entanto, não é admitido exceder a capacidade máxima de passageiros – ou seja, ocorrer a superlotação.







