Manifestantes bloqueiam Torquato em protesto contra Amazonas Energia

Manaus (AM) - Um grupo de pessoas realizou um protesto, na avenida Torquato Tapajós, contra a instalação de novo sistema de medição de energia, na manhã desta sexta-feira (21). Os populares incendiaram papelões e colocaram no meio da via.

Além da avenida Torquato Tapajós, diversos populares se reuniram em diferentes pontos da cidade para manifestar contra a concessionária de energia. Segundo os moradores, essas manifestações são devido ao aumento na conta de energia, após a instalação do novo sistema de medição.

Em vídeos divulgados das manifestações, os moradores expulsam e comemoram a saída dos caminhões que seriam utilizados para instalar os novos medidores de energia em bairros da zona Norte.

Os moradores afirmam que as contas chegaram a ter um aumento de 100% no valor final e querem reivindicar os direitos como consumidores sobre as taxas cobradas pela Amazonas Energia e a instalação dos equipamentos de medição.

As manifestações aconteceram no bairro Cidade Nova, Riacho Doce e Tarumã.

Em nota, a Amazonas Energia informou que recebeu, na quinta (20), no auditório da Sede da Empresa, localizado na avenida Sete de Setembro, bairro Cachoeirinha, líderes comunitários do Canaranas para falar sobre o Sistema de Medição Centralizada (SMC) para explicar os benefícios na melhoria do fornecimento de energia, a reunião foi composta pela equipe responsável pelo novo sistema, diretores e gerentes da companhia. Com uma abertura positiva os líderes comunitários apresentaram suas dúvidas e pontos importantes para esclarecimentos.

"Durante a reunião foram esclarecidos pontos e informações importantes para o entendimento sobre o projeto. Além dos questionamentos, foram apresentados os procedimentos e orientações que antecedem à instalação do novo sistema, como avisos prévios e cabos de interligações", diz um trecho da nota.

Mas o que é SMC?

O Sistema de Medição Centralizada (SMC), conforme a Amazonas Energia, é uma das maiores inovações e tecnologia já produzida para o sistema elétrico. Ele traz mais qualidade, segurança e transparência aos serviços de leitura e medição do consumo de energia. É a chamada medição inteligente, já adotada em vários países do mundo e em vários estados brasileiros. No Amazonas a implantação do projeto já beneficiou parte dos bairros: Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Nova Cidade, Parque Dez, Riacho Doce e Bairro da União.

O SMC, é um novo sistema de medição que fica na parte superior do poste de energia, fazendo com que o consumo de energia seja medido remotamente, diretamente da central da distribuidora, sem a necessidade de que um leiturista vá até a residência para fazer a medição.

O cliente vai acompanhar em tempo real todo o seu consumo através de um terminal de leitura na sua residência, e que ficará instalado no mesmo lugar onde ficava o antigo medidor. É importante saber que todo o sistema é homologado pelo Inmetro e pela ANEEL, portanto totalmente regular.

