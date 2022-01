Animal silvestre na cidade? Ipaam orienta como agir caso encontre um

Somente em 2021, a Gerência de Fauna (GFAU) atendeu em torno de 220 pedidos de resgate, com o total de 239 animais recolhidos. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A maior biodiversidade do planeta está na floresta amazônica, que abriga milhares de animais, espécies de plantas e uma rica vegetação. A capital amazonense é cercada pela riqueza natural da floresta, sendo comum animais silvestres perambularem pelas ruas da cidade. Ainda que muitas espécies vistas na área urbana chamem atenção e curiosidade, existem cuidados necessários caso encontre um deles na metrópole.

Um caso recente e que se popularizou nas redes sociais foi o do bicho-preguiça que caiu no para-brisa de um veículo, na última quarta-feira (19), em Manaus. O animal acabou escorregando de um galho da árvore que estava pendurado e caiu em um carro que passava pela avenida.



Por sorte, o dono do veículo era um médico veterinário e soube como agir para cuidar do bicho-preguiça. O animal não sofreu nenhum ferimento e foi devolvido à floresta.



O que fazer



Em casos parecidos como o que ocorreu com o veterinário, o gerente de Fauna do Instituo de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Marcelo Garcia, adverte a necessidade de se ter atenção ao entorno interno e externo dos imóveis, principalmente aqueles que possuem residências próximas a áreas protegidas ou de vegetação amazônica.



Caso seja percebido a presença de animais silvestres em área urbana ou residencial, o gerente de fauna do Ipaam alerta que é necessário contatar a equipe de resgate do órgão para as devidas orientações e medidas.



“Na ocorrência de surpresas como essas, com animais silvestres e vertebrados fora do habitat natural, a orientação é que o cidadão entre em contato imediatamente com o Ipaam, por meio dos canais diretos da GFAU, e solicite o resgate, evitando, assim, possíveis acidentes ou consequências prejudiciais ao animal”, explica Garcia.



Resgate de animais silvestres



Somente em 2021, a Gerência de Fauna (GFAU) atendeu em torno de 220 pedidos de resgate, com o total de 239 animais recolhidos.



Como procedimento padrão, a equipe efetua uma análise prévia das espécies encontradas. Após a constatação de bom estado de saúde do animal, a GFAU executa um mapeamento do local, para localizar uma região de habitat verde adequado para a soltura nas redondezas. Entretanto, a liberação do animal é feita distante de locais urbanos (empresarial e habitacional).



Se o animal estiver lesionado ou enfermo, é encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



A GFAU enfatiza, ainda, que promove somente a captura de animais silvestres vertebrados fora de seu habitat natural. O serviço de resgate do Instituto funciona de segunda a sexta-feira e atende toda a capital, Manaus, das 8h às 17h. Para contatar a equipe, estão disponíveis os números (92) 2123-6739, 98438-7964 (Whatsapp) e o endereço eletrônico [email protected]







Multas

O contato físico com animais silvestres gera interesse por parte dos seres humanos, porém a ação não é permitida. De acordo com o artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/1998, a exploração de animais silvestres em atividades turísticas é crime.

Logo, é ilegal explorar ou fazer uso comercial de imagem de animais silvestres, assim como manter espécies em cativeiro, em situação de abuso ou maus tratos. Todas essas infrações podem resultar em multas que variam de R$ 5 mil até R$ 500 mil.



Leia mais:

Durante enchente, sucuri gigante coloca moradores para correr no MT

Vídeo: preguiça cai de árvore e atinge carro de veterinário em Manaus