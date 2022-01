Confira pontos de vacinação que funcionarão neste sábado em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Manaus continuará com a campanha de vacinação contra a Covid-19 atendendo o público de 12 anos e mais, em oito pontos que estarão funcionando neste sábado (22).

Em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a imunização será das 8h às 12h. Nos pontos estratégicos do shopping Phelippe Daou, na zona Norte; sambódromo e na carreta da vacinação, posicionada no Tarumã, ambos locais na zona Oeste, o atendimento será das 9h às 16h.

Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis da secretaria nas redes sociais @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook. Em todos os pontos estarão disponíveis a primeira, segunda e terceira doses, e a quarta dose para pessoas com alto grau de imunossupressão.

Simultaneamente, a vacinação seguirá atendendo as crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades ou deficiência permanente (PcD), em quatro pontos específicos, sendo de 9h às 16h, no Parque Cidade da Criança, na zona Sul; no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste; no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste; e das 10h às 16h, no shopping Manaus Via Norte, na zona Norte de Manaus. O link com detalhes como documentação, endereços, lista de comorbidades e critérios para receber a vacina podem ser obtidos no link https://bit.ly/vacinacovid-criancas.

Documentos

Para receber a primeira dose, os adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Para os de 18 anos ou mais, basta levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

No caso da segunda dose, é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Para a dose de reforço, as pessoas de 18 a 59 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. No caso das pessoas de 60 anos e mais, documento de identidade, CPF e o cartão de vacinação com a comprovação da segunda dose há três meses ou mais.

Quarta dose

Poderão receber a quarta dose pessoas que tenham imunodeficiência primária grave; as que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia para tratamento de câncer; os transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; as que fazem uso de corticoides em doses igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais; as que façam uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Para receber essa dose adicional, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita - original e cópia, que ficará retida para controle.

