Manifestações contra Amazonas Energia marcam semana em Manaus

a semana foi marcada por várias manifestações contra a instalação dos medidores. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A instalação de novo Sistema de Medição Centralizada (SMC) da concessionária Amazonas Energia em vários bairros de Manaus e que deveria substitui a leitura e medição manual do consumo de energia elétrica, causou revolta na população de Manaus, sobretudo a mais carente, ao ser surpreendida com aumentos nas contas de energia, classificados por muitos como "absurda".

Moradores do conjunto Jardim Canaranas 2, no bairro cidade Nova, zona Norte da cidade afirmam que participaram de manifestações contra o que consideraram um abuso da empresa contra o povo do Amazonas e que estão revoltados com os aumentos.

"Eu moro aqui há 31 anos e nunca vi tanto abuso por parte de uma empresa. Ela nos atou. Eu pagava R$ 60 e estou pagando R$ 1.200 e não sou um homem aposentado. Estou com a energia desligada, porque não tenho condições para arcar com tal absurdo... É revoltante! Eu, com 64 anos, ficar no escuro, na vela, ´por causa de uma empresa burocrata ... e, aí? Vou ter que arcar com isso? Não vou pagar", desabafa o morador da comunidade, Célio Queiroz, de 64 anos.

Renan Medeiros, 41 anos, assim como Célio, é um dos moradores mais antigos do conjunto e demonstrou indignação com a instalação dos medidores.

"Ou a gente paga energia, ou a gente come. toda Manaus está sendo prejudicada por essa empresa, que mete a mão no bolso do povo. Não aceitamos mais a instalação desse aparelho nas nossas comunidades e onde tiver isso, nós vamos atrás. Vamos continuar a luta e vamos fazer mais manifestações se voltarem a instalar. Essa empresa deveria ir embora de Manaus, estamos cansados", afirma.

O comerciante José Neto, de 34 anos, também morador do conjunto diz que passa pelos mesmos sufocos. De acordo com ele, funcionários de sua empresa tiveram que ser dispensados por causa dos aumentos na conta de luz.

"Havia três funcionários na minha empresa e tive que dar as contas deles, porque, ou minha família comia ou eu pagava contas de luz. Foi despesa com isso e ainda estão quebrando a gente com essas coisas", disse.

O líder comunitário, Lívio Nascimento, 38 anos, que preside a Associação do Conjunto Jardim Canaranas e Comunidade Bom Jesus, garantiu que novas manifestações podem acontecer, caso a concessionária persista com essa ação.

"Porque não aguentamos mais os preços abusivos das contas de energia. Conseguimos tirar esses caminhões da Amazonas Energia dessa área aqui. Tivemos uma grande manifestação no núcleo 16 (Cidade Nova), com o presidente Eumar Filho ... a população não quer ver os seus direitos violados ... o povo amazonense acordou. Não queremos viver de lamparina e vela, mas o povo humilde que paga conta e os manauaras estão fartos de serem explorados e vamos lutar, com ou sem políticos", afirma.

Manifestações

A revolta contra a instalação do novo Sistema de Medição Centralizada (SMC), marcou a última semana. na capital. Em uma das manifestações, a equipe da concessionária Amazonas Energia chegou a ser expulsa da localidade. Na quarta-feira (19), tanto os moradores do Canaranas, quanto do conjunto Fazendinha, na Cidade Nova, se reuniram em protesto e comemoraram quando os caminhões da concessionária bateram em retirara.

Na sexta-feira (21), outra manifestação, desta vez na avenida Torquato Tapajós, zona Oeste de Manaus, nas proximidades da comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, onde um grupo de populares incendiaram papelões e colocaram no meio da via. Nesta, os moradores também fizeram festa com a saída dos caminhões que seriam utilizados para instalar os novos medidores de energia em bairros da zona Norte.

"Vencemos mais uma batalha! Vocês não vão fazer mais isso com a gente, Amazonas Energia", dizia um deles, em carro de som, aplaudido pelos demais manifestantes.

O presidente do Canaranas, Lívio Nascimento e outros líderes comunitários encabeçaram manifestações em vários pontos de Manaus | Foto: Divulgação

Concessionária fala sobre SMC

Em nota, a Amazonas Energia informou que recebeu, na quinta (20), no auditório da Sede da Empresa, localizado na avenida Sete de Setembro, bairro Cachoeirinha, líderes comunitários do Canaranas para falar sobre o Sistema de Medição Centralizada (SMC), para explicar os benefícios na melhoria do fornecimento de energia. De acordo com a empresa, a reunião foi composta pela equipe responsável pelo novo sistema, diretores e gerentes da companhia. Com uma abertura positiva, segundo a concessionária, os líderes comunitários apresentaram suas dúvidas e pontos importantes para esclarecimentos.

"Durante a reunião foram esclarecidos pontos e informações importantes para o entendimento sobre o projeto. Além dos questionamentos, foram apresentados os procedimentos e orientações que antecedem à instalação do novo sistema, como avisos prévios e cabos de interligações", diz um trecho da nota.

Ações na justiça

No âmbito parlamentar, a instalação dos novos medidores gerou reações entre os políticos. O vereador Rodrigo Guedes (PSC) chegou a participar de uma manifestação a favor dos moradores, no bairro Cidade Nova e constatou os aumentos nas contas, depois que novos medidores foram instalados.

“Em diversos bairros de Manaus a conta tem vindo de 5 a 6 vezes mais cara. A população não tem como pagar uma conta de mais de mil, dois mil reais. Isso tudo depois que instalaram os medidores. Faço uma convocação à toda a Câmara Municipal de Manaus, os 41 vereadores, aos deputados estaduais, para que façamos algo pela população, para mudar esse absurdo. Temos que nos mobilizar contra esses abusos cometidos pela Amazonas Energia, do jeito que está não dá pra ficar", disse o parlamentar, durante a visita a comunidade e disse, na ocasião, que entraria com uma representação no Ministério Público Estadual e na Defensoria Pública do Estado contra os medidores.

Suspensão

Após muita polêmica, ainda na tarde desta sexta-feira (21), o juiz da 3ª Vara Cível, Manoel Amaro de Lima determinou a suspensão dos serviços de instalação e também, a suspensão da cobrança das medições já efetivadas pelo novo sistema em funcionamento nos bairros Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Nova Cidade, Parque Dez, Riacho Doce e da União.

O magistrado estabeleceu multa de R$ 300 mil reais caso a companhia não cumpra as medidas. A decisão cabe recurso. Após a suspensão, a diretoria da Amazonas Energia disse que irá cumprir a decisão judicial, mas irá reavaliar o processo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Acompanhe vídeo da última manifestação:

