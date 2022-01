PDT lança Carol Braz ao Governo e Luiz Castro para o Senado

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A defensora pública Carol Braz e o ex-deputado estadual Luiz Castro são pré-candidatos ao Governo do Amazonas e ao Senado Federal, respectivamente. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21), quando o Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizou sua convenção nacional para anunciar a pré-candidatura de Ciro Gomes para a presidência do Brasil com o slogan: “Rebeldia da esperança” que assume a rebeldia e coragem do pré-candidato.

“Convidei a defensora pública Carol Braz para uma pré-candidatura ao Governo do Amazonas e o ex-deputado Luiz Castro como pré-candidato ao Senado para trazer uma nova postura, uma nova proposta, uma nova opção para o povo do Amazonas. O Amazonas hoje é o estado mais importante e estratégico para a nação brasileira, não só pela água ou à biodiversidade, mas de vida para as nossas gerações. A Carol tem preparo pra isso, a mulher é mais sensível que os homens, ela é uma pessoa dedicada na causa popular e eu tenho certeza que vamos fazer uma grande mudança no estado do Amazonas, longe da velha política, longe dos ultrapassados, um sangue novo com comprometimento popular, uma mulher de fibra, coragem e compromisso que a gente precisa. Carol é a nossa governadora.” disse Carlos Lupi, presidente nacional do PDT.

A filiação de Luiz Castro no PDT representa a volta das atividades políticas desde 2018, quando por pouco quase conquistou a segunda vaga para o Senado Federal, recebendo mais de 500 mil votos de confiança.

“O PDT nos distinguiu, a mim e à Carol Braz, com uma acolhida especial e fraterna na sua Convenção Nacional, com a oficialização da pré candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Minha filiação ao PDT representa o reinício de minhas atividades políticas, numa nova etapa de esperança e de compromisso revigorado com o bem comum do povo amazonense e do povo brasileiro. Também expressa minha convicção de que o PDT no Amazonas apresentará a melhor candidatura ao governo do estado, na pessoa de Carol Braz, vocacionada para liderar uma verdadeira transformação na gestão pública do nosso estado” diz o pré-candidato ao Senado Federal, Luiz Castro.

Uma candidatura de Força e Coragem

Bastante emocionada e feliz, Carol Braz anunciou nas redes sociais a sua filiação ao PDT e posteriormente a pré-candidatura ao Governo do Amazonas.

“Estou muito feliz com essa filiação ao PDT, fico grata também de estar ao lado do nosso pré-candidato ao Senado, Luiz Castro. O PDT é um partido que traz em sua base a política de Jefferson Perez, o nosso senador muito respeitado, temos a base da Educação defendida por Leonel Brizolla, o pré-candidato a Presidência Ciro Gones que traz um plano nacional de desenvolvimento muito sólido para o nosso Brasil e que também queremos para o Amazonas. Essa desigualdade que nós vemos hoje não pode continuar, precisamos diminuir essas desigualdades na capital e interior, fortalecer o desenvolvimento econômico, social com uma pré-candidatura de uma mulher que tem a sensibilidade, a força e a coragem de colocar o nosso Amazonas realmente no local em que ele merece, um local de destaque em nossa política nacional” disse a defensora pública e pré-candidata ao Governo do Amazonas, Carol Braz.

Em discurso do evento, a vice-presidente nacional do PDT, Miguelina Avacchio, destacou que o Amazonas terá a primeira mulher governadora do Amazonas pelo partido.

“Estou extremamente feliz com a chegada da Carol, precisamos de mulheres aguerridas, que tenham capacidade de enfrentamento e principalmente a sensibilidade de atender o que as mulheres realmente precisam. Meu coração está cheio de alegria em saber que poderei contar com uma mulher guerreira e que se tudo der certo e Deus nos ajudar, vai ser uma nova realidade para as mulheres do Amazonas. Prestem atenção, logo vocês vão entender, mas as mulheres precisam compreender a importância de ter a Carol junto conosco fazendo política com sensibilidade, competência e enfrentamento aos que nos discriminam em colocar em um lugar que não nos pertence, quando o lugar da mulher é onde ela quiser. Teremos no PDT a primeira mulher governadora do Amazonas” finalizou Miguelina Avacchio, vice-presidente do PDT nacional.

