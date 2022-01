Velório de sargento morto em assalto é marcado por comoção em Manaus

O velório está sendo realizado em uma funerária, no bairro Cachoeirinha | Foto: Carlos Araujo

Manaus (AM) - Tristeza e comoção marcou a despedida do sargento da reserva da Polícia Militar Evandro da Silva Ramos, neste domingo (23), durante o velório, realizado em uma funerária, no bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital amazonense.

De acordo com familiares, Evandro era um homem querido, não tinha inimigos e, até agora, a família busca entender os acontecimentos.

"Não queremos dar mais detalhes. Vamos deixar a polícia fazer as investigações, mas esperamos que esse criminosos sejam presos. Evandro era uma pessoa alegre, divertida, um bom homem e um profissional exemplar. Ainda estamos tentando entender o que aconteceu", disse um familiar, que não quis ser identificado.

Após a cerimônia fúnebre, o sargento irá uma homenagem durante o descolamento ao cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Entenda o caso

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, informou que a dupla chegou em uma motocicleta e entrou na casa da vítima, supostamente para roubar. Durante a ação, conforme informações preliminares, o policial reagiu e foi baleado.

Os criminosos estavam vestidos com roupas de frentistas. fato aconteceu no bairro Ouro Verde, na zona Leste, na tarde de sábado (22).

“A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu”, disse o delegado.

A autoridade policial relatou que, logo após a ação criminosa, os criminosos fugiram na motocicleta, mas foram flagrados por imagens de câmeras de segurança das proximidades. Agora, o caso segue em investigação para averiguar as circunstâncias do fato, bem como identificar, localizar e prender os autores do crime.

