"Amarelinho" na contramão atropela motociclista em Manaus; veja

Manaus (AM) - Um micro-ônibus do transporte Alternativo, conhecido como "Amarelinhos", atropelou e quase matou um motociclista na noite de sábado (22), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O Amarelinho trafegava na contramão da avenida, por volta das 22h, quando colidiu de frente com um mototaxista. Com o impacto, a moto se despedaçou completamente e, por pouco, o piloto não foi esmagado.

O mototaxista foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar. O motorista do Amarelinho fugiu sem prestar socorro à vítima. Até o momento há informação se ele foi preso.

