Manaus amplia vacinação contra Covid-19 para novos grupos de crianças

Manaus (AM) - A partir desta segunda-feira (23) começa a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para novos grupos de crianças. Além das com comorbidades, poderão receber a primeira dose crianças de 11 anos, sem doenças preexistentes. Paralelamente serão vacinadas as crianças indígenas, quilombolas e as que vivem em abrigos de longa permanência.

Acompanhado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, o chefe do Executivo municipal visitou o Centro Municipal de Testagem que funciona no Studio 5 Centro de Convenções e anunciou a decisão. “Vamos avançar na imunização também desse público, para que consigamos proteger as crianças, principalmente nesse momento em que vivemos, de aumento no número de casos provocado pela variante Ômicron, do coronavírus”, afirmou.

A titular da Semsa destacou que todas as etapas da vacinação são cuidadosamente pensadas e organizadas para evitar problemas operacionais. “Fizemos novos estudos e, a partir daí, sugerimos ao prefeito começarmos a atender novos grupos dentro dessa faixa. Na segunda-feira, nossas equipes nos quatro pontos especialmente montados para receber as crianças, com o cuidado necessário orientado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa,”, informou.

O atendimento das crianças é feito em quatro pontos específicos, sendo de 9h as 16h, no Parque Cidade da Criança, na zona Sul; no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste; no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste; e das 10h às 16h, no shopping Manaus Via Norte, na zona Norte de Manaus. O link com detalhes como documentação, endereços, lista de comorbidades e critérios para receber a vacina podem ser obtidos no link https://bit.ly/vacinacovid-criancas.

