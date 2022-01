Paraquedista cai em telhado de casa em Manaus; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Uma paraquedista caiu no telhado de uma casa, no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde deste domingo (23).

Um vídeo, publicado pela página Trânsito Manaus, mostra o momento que o paraquedista cai no telhado. A queda aconteceu, possivelmente, por conta do mau tempo. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Em dezembro de 2021, uma aluna de paraquedismo pousou no teto da Arena da Amazônia. Ela informou que um forte vento a tirou da rota prevista, que deveria ser com pouso no Aeroclube, e fez com que ela realizasse o pouso de emergência.

No momento do pouso, um jogo de futebol era realizado na Arena. Os jogadores e torcedores ajudaram a resgatar a mulher. A aluna de paraquedismo não sofreu ferimentos.

