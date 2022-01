Menino de 13 anos morre afogado em balneário de Rio Preto da Eva

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O adolescente Kauan Lopes Pereira, de 13 anos, morreu afogado neste domingo (23), no balneário de Rio Preto da Eva, na zona metropolitana de Manaus.

Os bombeiros foram acionados por volta das 11h e o corpo foi encontrado minutos após as buscas iniciaram.

"A guarnição de serviço da UR-23 fez deslocamento ao chegar no local, entramos em contato com o guarda vidas, fomos informados que o adolescente caiu da boia e não tinha retornado a superfície. Os guarda vidas do Rio Preto da Eva iniciaram as buscas na superfície, após 5 minutos foi encontrado o corpo da vítima", informou o Corpo dos Bombeiros.

O corpo foi levado para o hospital do município.

