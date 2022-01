Em ataque, helicóptero do Ibama é incendiado no Aeroclube de Manaus

O caso será investigado | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi incendiado durante um ataque de criminosos, na madrugada desta segunda-feira (24) dentro do Aeroclube do Amazonas, localizado na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. Os autores do crime não foram encontrados.

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), era por volta de 4h da manhã quando a corporação recebeu o chamado dos funcionários do Aeroclube, que afirmavam que tinha uma aeronave incendiada no local.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





O CBMAM se dirigiu até o local e conteve as chamas usando mais de mil litros de água, no entanto, o helicóptero ficou totalmente destruído. Funcionários informaram que os autores do crime eram dois homens, que não foram identificados.

Segundo informações preliminares, o crime pode ter ligação com a apreensão e incêndio de balsas do garimpo ilegal no Rio Madeira , durante uma operação do Ibama no final do ano passado após denúncias e pode ter sido uma forma de vingança. A aeronave destruída estava na operação.

O caso será investigado. Uma equipe da polícia militar foi acionada para atender a ocorrência.

Leia mais:

Vídeo mostra momento que helicóptero cai em mar próximo a banhistas

Jovem morre após ser atingido por avião pilotado pelo pai