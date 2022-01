Em menos de uma semana, duas UBS's são assaltadas em Manaus

A ação criminosa fez com que o atendimento fosse suspenso | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi alvo de criminosos em Manaus. Devido ao aumento de infecções pela Covid-19, unidades de saúde tem atraído vários manauaras em busca de atendimento que se tornam vítimas das ações criminosas.

Desta vez, o caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (24), na UBS L-16, situada na rua Urucum, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Funcionários e pacientes foram surpreendidos pela ação de suspeitos que sob ameaças subtraíram vários pertences das vítimas e aparelhos eletrônicos. O atendimento foi suspenso após o ato criminoso.

"Levaram celulares, alianças e deixaram os funcionários trancados", afirmou uma das testemunhas da ação criminosa. O caso está sendo registrado no 11° Distrito Integrado de Polícia (UBS).

A reportagem solicitou maiores informações da Secretaria Municipal de Saúde (SSP-AM) sobre os procedimentos adotados em relação ao crime.

Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que mais uma UBS havia sido assaltada na manhã desta segunda (24).

Na primeira, houve registro de uso de violência psicológica contra servidores e usuários, com uso de arma de fogo para intimidação. Os atendimentos precisaram ser suspensos, devendo ser retomados nessa terça-feira (25).

Na policlínica Doutor Comte Telles, houve furto de fiação e cabos de um aparelho de condicionador de ar e vandalismo em uma câmera de segurança no local durante a madrugada.

A Semsa Manaus está tomando as medidas cabíveis junto aos órgãos de segurança e solicitará reforço no policiamento nas áreas das unidades de saúde do município.



Outro caso

Na última sexta-feira (21), A Unidade Básica de Saúde Silas Santos, localizada na rua Dezesseis, nº 1, bairro São José Operário, zona Leste, foi alvo de criminosos.



Se passando por pacientes, os suspeitos entraram na UBS e anunciaram o assalto. Segundo informações da Prefeitura de Manaus, pessoas foram agredidas e objetos pessoais foram levados.

