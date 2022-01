Sinetram lança novos modelos do cartão de transporte coletivo

Com as imagens do Teatro Amazonas, Ponte Phelippe Daou e do Rio Negro, os passageiros do transporte coletivo poderão escolher um dos três modelos | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A partir desta segunda-feira (24), o Sindicato das Empresas das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) disponibilizou novos modelos do Cartão PassaFacil para os passageiros do transporte coletivo de Manaus.

Os novos layouts são destinados às modalidades de cartão de crédito comum, estudante e vale transporte.

Com as imagens do Teatro Amazonas, Ponte Phelippe Daou e do Rio Negro, os passageiros do transporte coletivo poderão escolher um dos três modelos ao solicitar a primeira ou demais vias do cartão PassaFacil.

Os modelos antigos continuam valendo e serão substituídos gradativamente quando houver caso de perda ou extravio.

" Os novos modelos do cartão passafacil mostram os principais cartões postais da capital Amazonense. Além do layout atrativo, os passageiros poderão escolher o modelo que mais agrada independente da modalidade emitida. A nossa proposta é também lançar posteriormente edições comemorativas dos cartões " Fábio Byron, gerente de Bilhetagem Eletrônica

Orientações para emissão dos novos modelos

Crédito Comum ou Vale Transporte

É necessário realizar o agendamento no site http://www.sinetram.com.br/agendamento . No dia e horário agendados o cliente deve estar munido do RG e CPF. A primeira via é gratuita e para as demais vias é cobrada uma taxa no valor de R$ 15,00.

Cartão Estudante

Para emissão do cartão estudante é necessário primeiramente fazer o cadastro ou recadastro no site http://estudantes.manaus.am.gov.br e aguardar a aprovação da instituição de ensino. Em seguida deve ser realizado o agendamento para a retirada do cartão pelo site https://www.sinetram.com.br/agendamento .

No dia e horário agendados o estudante deve estar munido do RG e CPF. Em caso de menor de idade, é necessário ir acompanhado do responsável. A primeira via é gratuita e para demais vias é cobrada uma taxa de R$ 15,00.

