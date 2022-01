Bairros da zona Sul de Manaus recebem equipes de vacinadores; veja

As ações começam na terça-feira (25) e terminam no sábado (29) | Foto: Camila Batista / Arquivo Semsa e João Viana / Arquivo Semcom

Manaus (AM) - Dando continuidade ao trabalho já iniciado nas zonas Norte e Leste de Manaus, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, inicia nesta terça-feira (25) as ações da campanha de vacinação antirrábica animal em bairros da zona Sul.

" A campanha de vacinação foi iniciada no dia 9 de dezembro para proteger cães e gatos contra a raiva. As equipes de vacinadores estão percorrendo as ruas dos bairros, vacinando os animais casa a casa, de segunda-feira a sábado, das 8h às 13h, além da oferta da vacina em postos fixos. " Rodrigo Araújo Rodrigues, médico veterinário diretor do CCZ

De acordo com o cronograma semanal da campanha, as ações desta segunda-feira, 24/1, foram executadas ainda na zona Leste de Manaus, atingindo os bairros São José, Tancredo Neves e Mauazinho.



A partir de terça-feira, as equipes irão atuar em dois bairros da zona Sul: Vila Buriti (comunidade Vila Felicidade) e Japiim (comunidade Nova República).

Nesse mesmo dia, as equipes também estarão nos bairros São José, Tancredo Neves e Mauazinho (Jardim Mauá e Parque Mauá).

Na quarta-feira (26), o trabalho continuará nos bairros São José, Aleixo (conjuntos Petros e Tiradentes), Japiim (conjunto Nova República) e Distrito Industrial (Manaus 2 Mil).

Na quinta-feira (27) as equipes de vacinadores estarão nos bairros São José, Japiim (conjuntos Nova República, Atílio Andreazza e 31 de Março) e Vila Buriti (Lagoa Verde).

Na sexta-feira (28) serão atendidas as comunidades nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Vila Buriti (Lagoa Verde), Japiim (conjunto Atílio Andreazza) e Crespo.

Encerrando o cronograma semanal, o CCZ vai continuar a executar a campanha no sábado (29) com ações de casa em casa nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Vila Buriti, Japiim e Crespo, além de instalar um posto fixo no Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima, na rua Leopoldo Carpinteiro Peres, nº 1.236, no bairro Petrópolis, no horário das 8h às 12h.

" A intenção é seguir com a campanha até o final de fevereiro, com ações nos 63 bairros nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, vacinando cães e gatos, que devem estar em bom estado de saúde e ter acima de três meses de idade para receber o imunizante. " Rodrigo Araújo Rodrigues, médico veterinário diretor do CCZ

Serviço

Além das ações da campanha de vacinação, CCZ mantém dois postos fixos com a oferta da vacina antirrábica animal durante todo o ano.

Um deles fica localizado na própria sede do CCZ, no bairro Compensa, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h.

O segundo posto fixo funciona na Unidade Móvel instalada na Minivila Olímpica do bairro Coroado, de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h.

Para mais informações, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza o Disque Saúde (0800 280 8 280), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A população também pode entrar em contato com o CCZ, somente para mensagens por WhatsApp, nos telefones 98842-8484 e 98842-8359, ou pelo e-mail [email protected] .



