Defensoria do AM divulga resultado da primeira fase de concurso

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou o resultado da primeira fase do concurso público para o cargo de defensor público no Diário Oficial Eletrônico da instituição publicado na sexta-feira, dia 21. Acesse aqui - https://bit.ly/ResultadoFase1. A primeira fase, que compreende a prova escrita objetiva, foi realizada no dia 12 de dezembro de 2021. O resultado consta no Edital nº 05/2022 e também está disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) - www.concursosfcc.com.br.

Os recursos referentes aos resultados das provas deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis, a contar da data da publicação do edital de divulgação do resultado, exclusivamente por meio do site da FCC.

A convocação das candidatas e candidatos para a realização da segunda fase, de provas escritas dissertativas, será realizada por meio de edital específico, a ser publicado posteriormente.

Um total de 2.106 candidatos se inscreveram para o concurso público. São oferecidas cinco vagas para novos membros da Defensoria, sendo duas de ampla concorrência; duas reservadas à população preta, parda, indígena ou quilombola; e uma destinada a candidatos com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 14.600,30.



Participam do certame bacharéis em Direito que, na data da posse no cargo, devem contar com no mínimo dois anos de atividade jurídica devidamente comprovada.

*Com informações da assessoria

