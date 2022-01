Barranco ameaça desabar e moradores temem perder casas em Manaus

Os moradores temem pela vida | Foto: Bianca Fatim/AET

Manaus (AM) - Moradores da comunidade Monte Cristo, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus, estão preocupados com a possibilidade de um barranco desabar sobre as casas. A montanha de terra tem cedido cada vez mais e mostra riscos de desabamento, causando medo nas pessoas que moram em cima e embaixo do barranco.

O problema já acontece há anos e a preocupação aumenta no período de fortes chuvas. Quem mora perto do local convive com o medo de viver uma tragédia e acabar morrendo soterrado pelo barranco.

O churrasqueiro Antônio Peres revela que mora há pouco mais de três anos no local e que o desmoronamento vem acontecendo aos poucos. Atualmente, no local, que era o quintal da casa dele, se tornou uma uma enorme cratera, com mais ou menos 10 metros de altura.

Durante as chuvas, os moradores ficam atentos ao risco do desabamento | Foto: César Gomes/AET

" Quando chove é uma noite de tormento. Ninguém dorme. A minha esposa tem diversos problemas de saúde e teve que ir embora. Como vocês podem ver, a situação não está fácil. Corremos um risco enorme. " Antônio Peres, Churrasqueiro

A casa de Antônio fica bem em cima da residência de Valdelice dos Santos, de 32 anos. Mãe de quatro filhas, a mulher revela que toda vez que chove, principalmente durante a madrugada, ela não dorme com a possibilidade do barranco ceder totalmente e o imóvel acima desmoronar sob a moradia dela e causar uma tragédia.

"O sentimento é de medo pois eu tenho quatro filhas, e se esse barranco desaba? Vamos todos morrer. Só Jesus sabe o que passamos. Quando tem chuva, eu não durmo, passo a noite acordada, preocupada e atenta para que a gente possa salvar nossas vidas", conta Valdelice.

A situação dos moradores do Monte Cristo gerou revolta no arquiteto Glaucio Kaeli, que é amigo de Antônio e ajuda o churrasqueiro a encontrar uma solução para o barranco, que pode desabar a qualquer momento.

"Pedimos ao poder público que eles possam retirar essas pessoas dessa área, porque elas correm um risco de vida enorme. Cada gota d´água que cai do céu ficamos preocupados com essas pessoas. Será que é preciso que morra alguém para ser feito alguma coisa?", questionou.

Defesa civil

De acordo com os residentes da área, uma equipe da Defesa Civil foi ao local, mas, até o momento, não houve nenhuma solução.

A reportagem do Portal Em Tempo procurou o órgão para pedir um posicionamento sobre o risco de desabamento, porém, até o fechamento da matéria, não obteve retorno. O espaço está aberto para resposta.

