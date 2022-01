Carro usado em atentado a helicópteros do Ibama é identificado no AM

Os helicópteros foram incendiados na madrugada de segunda-feira (14) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O carro usado pelos dois homens que colocam fogo em dois helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Aeroclube de Manaus, na segunda-feira (24), foi identificado pelo "Cerco Eletrônico", da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).



De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, após o atentado, os órgãos de segurança foram até ao aeroclube e garantiram as imagens de câmeras de segurança do momento em que os homens invadem o local.

" As imagens mostram os dois indivíduos que pararam o carro, pularam o muro e atearam fogo nas duas aeronaves. Uma incendiou e a outra chamuscou, e dali evadiram .O 'Cerco eletrônico' já conseguiu mapear até o carro utilizado por esses indivíduos, então agora estamos na busca e passamos todas essas informações para a Polícia Federal. " Carlos Alberto Mansur, Secretário de Segurança Pública

As duas aeronaves foram usadas durante a operação contra o garimpo ilegal na calha do Rio Madeira. A Polícia Federal investiga se a ação tem ligação com a apreensão e o incêndio de balsas usadas pelos garimpeiros.

O incêndio

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), era por volta de 4h da manhã quando a corporação recebeu o chamado dos funcionários do Aeroclube, que afirmavam que tinha uma aeronave incendiada no local.

O CBMAM se dirigiu ao local e conteve as chamas usando mais de mil litros de água, no entanto, o helicóptero ficou totalmente destruído.

