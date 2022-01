Mototaxistas pedem justiça após amigo morrer atropelado por Amarelinho

Amigos de Deusimar morreu no Platão Araújo | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Após ser atropelado por um micro-ônibus alternativo, o "Amarelinho", que entrou na contramão da avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, no último sábado (22), o mototaxista Deusimar Pereira Holanda, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (25), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Dezenas de mototaxistas se reuniram na frente da unidade hospitalar com pedidos de justiça pela morte do colega, que era pai de família e trabalhador. Revoltados pela manobra irregular feita pelo condutor do alternativo, eles também cobraram das autoridades punição a quem infringe as leis de trânsito.

“Infelizmente hoje aconteceu o pior e perdemos nosso colega. A família dele está sofrendo sem saber o que fazer e nós como categoria também compartilhamos essa dor. O que o motorista do alternativo fez foi tirar a vida de um pai de família, foi uma atitude irresponsável que precisa ser responsabilizada. Somos profissionais legalizados, merecemos respeito”, declarou o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Odinei Ramos.

Na frente do hospital, os trabalhadores lamentaram a insegurança no trânsito e afirmam ter medo de sair para trabalhar e não conseguir voltar para suas casas.

“Deusimar foi um dos primeiros mototaxistas que começou a trabalhar na zona Leste de Manaus. Ele tem esposa, filhos, lamentamos profundamente essa perda pois ele que era o provedor do sustento da família dele. Pedimos Justiça para que a morte do nosso amigo não passe em branco. Temos medo de sair de casa para trabalhar e não voltarmos por conta de atitudes de pessoas irresponsáveis no trânsito. Trabalhamos com vidas, merecemos respeito”, afirmou o mototaxista José Valdir Ferreira Lima, de 57 anos.

O motorista suspeito de atropelar Deusimar é conhecido como “Olhão”. Ele prestou depoimento no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na manhã desta terça.

Aos policiais, ele afirmou ter passado mal ao volante. Até o momento ele responde o Inquérito Policial em liberdade e após depoimento foi liberado. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

O corpo de Deusimar foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, antes de ser liberado aos familiares para o velório e sepultamento.

