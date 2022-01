Sejusc reforça medidas de proteção e combate à Covid-19

Ações foram tomadas para melhor atender a população | Foto: Divulgação/Sejusc

Manaus (AM) - Para evitar a propagação da Covid-19, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva de Cidadania (Secid), adotou medidas de prevenção e proteção nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), devido ao aumento de casos da doença no estado do Amazonas.

As medidas adotadas incluem distanciamento social nos assentos, aumento de totens de álcool em gel e restrição de acompanhantes. Apenas menores de 18 anos podem entrar com uma pessoa nas unidades.

Para os servidores, foram realizadas testagem e distribuição de Equipamento de Proteção Individual (EPI), como máscara descartável, máscara de proteção facial, luvas, aventais e álcool em gel.

Segundo a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, acolher os cidadãos com proteção e segurança é essencial para que os direitos sejam garantidos.



" Nosso comprometimento é para atender os cidadãos com responsabilidade e empenho. Para isso, estamos sempre buscando oferecer um serviço seguro ao disponibilizar álcool em gel, proporcionar distanciamento social e distribuir EPIs para servidores. " Mirtes Salles, secretária titular da Sejusc

A titular da Secid, France Mendes, destacou que a decisão segue as normas determinadas pelo governador Wilson Lima.



" Para proteção dos servidores e dos usuários que utilizam o sistema dos PACs, os serviços estão sendo executados conforme as normas de uso de EPI. Essa é uma das determinações do governador Wilson Lima para o atendimento humanizado à população do estado do Amazonas. " France Mendes, titular da Secid

O agendamento para atendimento nas unidades do PAC está sendo realizado apenas por meio do PAC Digital.

Para realizar a solicitação, basta baixar o aplicativo do Sasi na loja de aplicativo do celular, fazer o cadastro e inserir o código “SJPAC”. Depois disso, basta seguir as instruções dadas pelo aplicativo.

Ao todo, a Sejusc coordena 13 unidades do PAC, sendo nove na capital e quatro em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.

