HPS Delphina Aziz recebe mais 86 leitos para Covid-19

Manaus (AM)- Foi anunciado nesta terça-feira (25), a abertura de mais 86 leitos de enfermaria exclusivos para casos de Covid-19 e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz , localizado na zona Norte de Manaus.

Durante visita, o governador Wilson Lima assegurou, ainda, que está mantida a oferta de cirurgias eletivas, consultas e exames no Delphina Aziz.

Com a ativação de mais leitos para Covid-19, o Delphina Aziz passará a ter 276 leitos, sendo 196 clínicos e 80 UTIs, dedicados ao atendimento de pacientes com a doença. No total, serão 438 leitos ativos, dos quais 162 para outras causas.

" Nossa preocupação e o nosso desafio são fazer com que essa unidade continue atendendo outras especialidades. É tanto que hoje nós estamos voltando com os serviços de cardiologia e de endoscopia. Estamos também trabalhando com atividade de reabilitação daquelas pessoas que estão com sequelas da Covid, estamos realizando cirurgias e também exames " Wilson Lima, governador

A ativação de novos leitos exclusivos para Covid-19 tem como objetivo ampliar a oferta de assistência para pacientes com a doença no hospital, que é referência nesse atendimento, diante da recente alta do número de casos provocados pela variante Ômicron.

O Delphina Aziz reforça a rede estadual de saúde com o atendimento de pacientes de média e alta complexidades que são transferidos de outras unidades, da capital e do interior. As transferências são reguladas pelo Sistema de Transferência de Emergência Regulada (Sister) da SES-AM.

Cirurgias, consultas e exames

Lançados pelo governador Wilson Lima em setembro e outubro de 2021, os projetos Opera+, Examina+ e Consulta+ fazem parte do programa Saúde Amazonas e garantem redução do tempo de espera aos pacientes que tiveram seus procedimentos suspensos e adiados pela pandemia de Covid-19.

Entre os exames realizados no HPS Delphina Aziz estão: tomografia, ressonância magnética, radiologia, ecocardiograma, equipamentos de ultrassonografia e mamografia.

Já as consultas especializadas são realizadas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, reumatologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia adulto e infantil, otorrinolaringologia, pneumologia adulto e pediátrico, urologia e nutrição.

Para as cirurgias, os procedimentos que continuam sendo realizados no Delphina Aziz durante a pandemia são de herniorrafias inguinais e umbilicais, fimoses e lises de aderência prepucial, hidrocelectomias, varicocelectomias, frenotomias linguais, lise de sinéquia vulvar, e exéreses cutâneas (apêndice pré-auricular, dedos extranumerários não articulados e outras).

