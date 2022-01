Mototaxistas fazem manifestação contra morte de colega atropelado

Dezenas de mototaxistas pedem justiça por colega de trabalho atropelado | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A Bola do Produtor foi parcialmente bloqueada durante um novo protesto de mototaxistas realizado no início da tarde da terça-feira (25). Os manifestantes são amigos do trabalhador Deusimar Pereira Holanda, de 49 anos, que morreu após ser atropelado por um micro-ônibus do transporte Alternativo, conhecido como “Amarelinho”.

A categoria saiu em comboio do Hospital Platão Araújo, na Zona Leste e seguiu até o Instituto Médico Legal (IML) para onde foi levado o corpo de Deusimar. Durante o trajeto ocorreu o bloqueio parcial da rotatória.

No ato, os mototaxistas cobraram fiscalizações mais intensa das autoridades para controlar as irregularidades e infrações cometidas pelos “Amarelinhos”.



Além das reivindicações, a categoria pediu, principalmente, Justiça pela morte de de Deusimar. O presidente do sindicato dos mototaxistas de Manaus, Rodinei Moura, lamenta a morte do colega.

"Todos aqui sentimos o sentimento de revolta pelo que aconteceu. As vezes acontece algum acidente que atinge um amigo nosso, mas não desse jeito, um crime bárbaro onde o motorista entrou na contramão e já ciente que ele poderia causar uma morte", diz o presidente dos mototaxistas.

Um dos primos da vítima, Macide Vieira da Silva, de 53 anos, disse que a família de Deusimar passa por um momento muito difícil e que sente o impacto do falecimento.



"Eu estou com duas noites que eu não durmo direito, não consigo comer direito. A gente estava todos os dias juntos, todos os dias trabalhando e aí acontece um negócio desse. Todos os dias esses acidentes acontecem, então eu espero que a as autoridades tomem uma providência", diz o primo da vítima.

