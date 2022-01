Fas repudia atentado contra helicóptero do Ibama, em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após dois helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ser incendiado em um atentado na madrugada de segunda-feira (26) , a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) divulgou nota repudiando o ataque.

A Fundação afirma que repudia qualquer tipo de ataque às instituições de controle ambiental e se solidarizou com o Ibama.

A Fundação relembrou um ataque à sede do Ibama de Humaitá que aconteceu em 2017, e que a atitude só demonstra que o crime organizado está ligado a degradação ambiental. A Fas ainda ressalta que diante do ataque é necessário que haja ações contra os crimes ambientais na Amazônia.

" Para a FAS, o episódio de ontem, assim como o que ocorreu na sede do Ibama na cidade de Humaitá, às margens do Rio Madeira, em 2017, mais uma vez demonstra quanto o crime organizado e atos antidemocráticos estão intimamente ligados à degradação ambiental e à pobreza na Amazônia. Diante de tamanha gravidade, é imprescindível que haja um fortalecimento imediato e substancial das ações governamentais de combate aos crimes ambientais no Brasil e, sobretudo, na região Amazônica. " Nota da Fas,

O superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, Superintendente Geral da Fundação, ainda declarou que o combate ao crime organizado envolvendo o narcotráfico, o garimpo ilegal, a extração ilegal de madeira e a grilagem de terras na Amazônia deve ser tratado como uma questão de segurança nacional.

Relembre o atentado

Dois helicópteros do Ibama foram incendiados durante um ataque de criminosos, na madrugada de segunda-feira (24) dentro do Aeroclube do Amazonas, localizado na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Os autores do crime não foram encontrados, porém o carro utilizado pelos criminosos foi identificado pelo "Cerco Eletrônico", da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), era por volta de 4h da manhã quando a corporação recebeu o chamado dos funcionários do Aeroclube, que afirmavam que tinha uma aeronave incendiada no local.

As duas aeronaves foram usadas durante a operação contra o garimpo ilegal na calha do Rio Madeira. A Polícia Federal investiga se a ação tem ligação com a apreensão e o incêndio de balsas usadas pelos garimpeiros.

Leia mais:

Carro usado em atentado a helicópteros do Ibama é identificado no AM

Em ataque, helicóptero do Ibama é incendiado no Aeroclube de Manaus