Hospital pede ajuda para achar família de paciente baleado em Manaus

Paciente foi vítima de arma de fogo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente, não identificado, internado na unidade desde o dia 1º de janeiro.



O paciente foi levado à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vítima de ferimentos por arma de fogo, e trabalha na Feira Municipal da Panair, na zona sul de Manaus. Ele se encontra na enfermaria neurológica do hospital sem respostas verbais e acompanhante.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, entre em contato pelos números (92) 3249-9062/ 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

