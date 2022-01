Rio Negro desce 26 centímetros durante repiquete em Manaus

| Foto: Bianca Fatim/AET

Manaus (AM) - O Rio Negro diminuiu 26 centímetro desde o dia 20 deste mês. Mesmo com a descida, o nível está com 22 centímetros maior que no mesmo período de 2021, quando aconteceu a maior cheia da história. Nesta quarta-feira (26), a medição das águas está em 24,24 cm.

Esse fenômeno é conhecido como repiquete que é quando um rio chega ao seu limite, estabiliza e devido a chuvas isoladas o nível do mesmo volta a subir, causando um efeito sanfona. Entretanto, atualmente, o Rio Negro está em seu principal período de subida e o fenômeno nunca tinha acontecido nesta época, de acordo com o engenheiro civil Valderino Pereira, responsável por medir o nível do rio no Porto de Manaus há mais de 40 anos.

" Essa descida eu desconheço durante esse período. Em mais de 40 anos trabalhando no Porto nunca vimos o fenômeno acontecer nessa época. Então estamos atentos ao que pode vir acontecer nos próximos dias. " Valderino Pereira, Medidor do nível do Rio Negro

Com a experiência, apesar de ser um fenômeno nunca visto neste período, Valderino acredita que o Rio Negro irá parar de descer e voltará a subir, já que o repiquete não costuma durar mais do que uma semana.

"O fenômeno acontece durante uma semana, então como ele já está acontecendo em uma época que não é para acontecer, eu acredito que não continuará essa descida e vai normalizar a subida nos próximos dias", revelou.

Valderino Pereira diz que ainda é cedo para dizer se o evento atípico significará uma cheia maior do que 2021. No entanto, é um episódio para se levar em consideração nos próximos meses, já que o nível do rio, mesmo com a descida, está 22 centímetros acima do que no ano passado

Rio Negro registra recorde recorde em 2022

O Rio Negro quebrou o recorde de maior cota já registrada nos primeiros seis dias do ano. A marca bate os registros do mesmo período de 2021, a maior cheia da história, e de 2012, a segunda maior cheia.

Apesar de no mesmo período de 2012 e 2021 os centímetros diários terem sido maiores do que nesses primeiros dias, a cota de 2022 já ultrapassou as maiores cheias da história, chegando a 24,16 no sexto dia do ano.

Em 2012, o número da medição estava em 21,06 metros. Já em 2021, a cota atingiu 21,89 nesse mesmo período, chegando aos 24,16 de 2022, apenas no dia 28 de janeiro.

Leia mais:

Quais as causas das cheias do rio Negro no Amazonas?

Rio Negro registra recorde nos primeiros dias de 2022, em Manaus