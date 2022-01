Procura por medicamentos antigripais aumenta em 25% em Manaus

Em Manaus, muitas pessoas procuram vitamina C nas drogarias | Foto: Reprodução

Manaus - Apesar da redução no número de casos de gripe em Manaus, a procura por medicamentos que combatem a doença aumentou. Com o surto de gripe que ocorre entre os meses de dezembro e janeiro, muitas pessoas ainda sentem os sintomas da Influenza (H3N2) e buscam o tratamento por meio dos remédios disponíveis nas drogarias da cidade.

Nas drogarias, antialérgicos também são demandados pela população | Foto:

De acordo com a coordenadora de grupo farmacêutico de Manaus, Sabrine Cordeiro de dezembro à janeiro houve um aumento de 25% pela procura de medicamentos para a gripe nas de farmácias do grupo. “A previsão é fechar o mês nesse patamar, com tendência de alta”, diz a coordenadora.

Os remédios mais procurados, conforme a coordenadora farmacêutica são: as vitaminas C e D e antialérgicos. Outras vitaminas associadas ao sistema imunológico como os polivitamínicos também estão entre os mais demandados.





Vitamina C é um dos remédios mais procurados | Foto:

A farmacêutica ressalta que os estoques das drogarias não apresentam desabastecimento pela alta procura de medicamentos antigripais.



Segundo o atende de uma das drogarias, Igor Felipe, houve um aumento na procura pelos medicamentos contra a gripe neste período sazonal da Influeza. Também ressalta que no momento que chega a carga de medicamentos na unidade farmacêutica, rapidamente o estoque é procurado pela população.

| Foto:

“O estoque está bem excessivo e o que está saindo muito são medicamentos antigripais como o Resfenol, Neolefrin. Há uma grande procura por Vicky Pyrena que é o chá que contém paracetamol”, diz o atendente.



Durante as últimas semanas, o engenheiro elétrico Robinson Santos afirma sentir sintomas persistentes de gripe, como febre, coriza, tosse e dor no corpo. Para diminuir os incômodos decorrentes da doença, o engenheiro procura tomar complexo vitamínico e anti-inflamatórios.

"Sinto sintomas há cerca de um mês, como se fosse uma gripe atrás da outra. Então, tenho tomado vitamina D, complexo vitamínico, nimesulida e dipirona", diz Robinson.

Há quem prefira tratar a gripe com remédios caseiros ou fitoterápicos

Os remédios caseiros para gripe incluem as ervas medicinais, como guaco e cúrcuma, que possuem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, ajudando a combater os alguns sintomas, incluindo dor de garganta, tosse e coriza, por exemplo.

No tratamento da gripe é importante também priorizar alimentos como a laranja e o limão, que contêm vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico, ajudando, assim, na recuperação da gripe. Os remédios caseiros para gripe não substituem o tratamento recomendado pelo médico e, por isso, devem ser usados somente para complementar o tratamento indicado e ajudar na recuperação.

Casos de gripe diminuem no Amazonas

Os sintomas do vírus H3N2, variante da Influenza A, comumente conhecido como gripe, são problemas respiratórios já conhecidos e mal-estar. O grupo que pode sofrer os sintomas mais graves da doença são os idosos, as crianças e as pessoas com comorbidades.

Além disso, o principal meio para que a Influenza seja transmitida é pelo ar, por meio de gotículas espalhadas pela tosse ou pelo espirro de pessoas contaminadas pelo vírus.

Em Manaus, o período de sazonalidade dos vírus respiratórios inicia em dezembro. O momento em que houve o maior número de casos da Influenza A foi entre os dias 12 e 18 de dezembro, com 385 casos.

De acordo com os dados da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM), de lá para cá, foi registrado uma diminuição dos casos de Influenza. Além disso, das 14.846 amostras coletadas, entre os dias 31 de outubro de 2021 e 15 de janeiro de 2022, foram confirmados 1.307 casos de influenza no Amazonas.

Leia mais:

Número de casos de Influenza reduz no Amazonas, diz FVS

Pesquisa da Fecomércio mostra impacto da variante ômicron e H3N2 no AM