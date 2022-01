Como funciona a Controladoria-Geral do Amazonas

A Controladoria Geral do Estado foi instituída em 2007 | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Entre as bases para que o serviço público tenha um bom funcionamento aparece a realização da supervisão das finanças. O órgão responsável por esse direcionamento é a Controladoria-Geral do Estado (CGE). A história da Controladoria-Geral do Estado inicia em 2005, quando foi instituída pela Lei Delegada n° 3. Já em 2007, o órgão passou a adquirir novas funcionalidades, após a extinção da antiga Ouvidoria-Geral do Estado do Amazonas (OGE), como as finalidades e competências do antigo órgão.

De acordo com o controlador-geral do estado, Otávio de Souza Gomes, a CGE possui duas principais funções: A ouvidoria de controle interno sobre os atos do governo do estado e a busca pela transparência nas ações do poder executivo.

Além disso, afirma que um dos objetivos norteadores do órgão é certificar que as ações administrativas do estado sejam baseadas na probidade, na moralidade e no envio correto dos recursos públicos e que sigam os princípios da constituição do estado e da lei de acesso à informação.

No âmbito do governo do estado, são fiscalizadas pela CGE cerca de 120 unidades gestoras que podem ser desde a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas até Unidade Básicas de Saúde (UBS).

De acordo com o controlador-geral do estado, a CGE supervisiona a ação administrativa das unidades gestoras que perpassam a legalidade das licitações e das compras de produtos e serviços por meio de auditorias.

“Então, a gente faz um controle de auditagem fazendo auditorias o ano todo. Durante a gestão, por exemplo, de 2022, já estamos iniciando esse processo e ao final do ano, antes do término do ano, nós emitimos pareceres para essas unidades gestoras apontando se elas atuaram de forma regular, de forma irregular ou de forma regular com ressalva”, diz controlador-geral do estado.

Após a efetuação do controle das unidades gestoras, a CGE executa certificados sobre as unidades, os quais serão encaminhados para o Tribunal de Contas e que servirão de parâmetro para que ele faça a fiscalização externa. “O Tribunal de Contas do Estado exerce o chamado controle externo, então ele vai fazer a análise das prestações de contas desses órgãos e já tem como base o certificado que nós encaminhamos para ele”, explica.

Já a segunda finalidade do órgão tem como objetivo tornar as ações administrativas do Governo do Amazonas mais transparentes. Para isso, o órgão disponibiliza para a população o portal de transparência que torna público os gastos do governo e que recebe dados das unidas gestoras.

“Nós temos o Portal da Transparência do Estado e nele estará disponibilizado para o cidadão todas as informações referentes às aquisições que os órgãos fazem, os pagamentos realizados, as licitações realizadas”, informa Otávio de Souza, controlador-geral do estado.

O Controlador também ressalta que todas as ações de fiscalização são realizadas a partir da decisão do governo do Amazonas, que permite autonomia ao órgão. “Nos dá autonomia para que nós busquemos a transparência das ações administrativas, afirma.

