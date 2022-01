Vídeo: Casa de dois andares desaba no Alfredo Nascimento

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após a chuva que atingiu Manaus na tarde desta quarta-feira (26), uma casa de dois andares desabou por volta das 14h na rua Damasco, da comunidade Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus. O momento foi flagrado por moradores que estavam no local ajudando a família que morava no imóvel a salvar móveis e pertences. Ninguém ficou ferido.

Segundo o proprietário da casa, Valdivino Brito Santos, de 32 anos, apenas o irmão dele estava na casa quando inicialmente a parte de trás começou a ceder. Demorou apenas minutos para que todo o imóvel desabasse.

“Já estávamos temendo que isso acontecesse, pois a casa da vizinha já estava ameaçando desabar. É muito difícil passar por um momento desse e perder o lar que tanto trabalhei para construir. Ainda conseguimos salvar os móveis, mas daqui para frente não sabemos para onde ir. Espero que nos ajudem pelo menos com um aluguel social”, afirmou Santos.

Após o desabamento, equipes da Defesa Civil de Manaus foram acionadas para atenderem a ocorrência e avaliarem a estrutura das demais residências. Assustados, outro moradores daquela rua também saíram das casas e temem serem os próximos a perderem o lar.

“A minha casa provavelmente será a próxima pois está bastante comprometida e estou temendo pela minha vida e dos meus filhos. Pode desabar a qualquer momento e toda chuva passamos por sufoco aqui. Não tem meio fio na rua e a água desce pra as nossas casas e caem no rip-rap que passa por trás. Precisamos de apoio das autoridades pra que tragédias não aconteçam”, relatou a moradora Alessandra Gomes, de 34 anos.

Confira o vídeo:

| Autor: Divulgação

Atendimento às famílias



Equipes da Defesa Civil de Manaus compareceram no local do desabamento e realizaram uma avaliação no local. De acordo com José Mendes, chefe de Divisão da Defesa Civil, os moradores com casas comprometidas serão cadastrados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) para receberem auxílio-aluguel e saírem dos locais comprometidos.

“Já acionamos a equipe de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e eles irão desobstruir o rip-rap, pois pode chover mais a tarde e complicar a situação desses moradores. Há pelo menos duas casas comprometidas e a partir de agora nossos técnicos irão realizar uma avaliação mais aprofundada para identificar o que pode ser feito para evitar novos eventos como esse”, concluiu Mendes.

Quem desejar ajudar financeiramente o morador proprietário da casa que desabou pode entrar em contato com a família por meio do número: (92) 99158-0896.

Leia mais:

Chuva causa alagamentos e deslizamentos em vários pontos de Manaus

Casas desabam em barranco e outras ficam comprometidas na zona Norte

Forte chuva causa deslizamentos e outros estragos em Manaus