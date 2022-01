Moradores do Jorge Teixeira lotam rua para buscar frangos vivos; vídeo

Supostamente, a distribuição estava sendo realizada por uma granja, com o objetivo de ajudar a população mais carente. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma verdadeira festa do “frango” foi promovida na tarde desta quarta-feira (26), nas proximidades de uma praça no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, depois que um caminhão, estacionado na calçada, distribuía dezenas de frangos vivos.

Supostamente, a distribuição estava sendo realizada por uma granja, com o objetivo de ajudar a população mais carente.

Centenas de moradores correram até o local, desesperados para pegar um dos frangos, que eram entregues por trabalhadores, em cima do caminhão. É possível observar, nas imagens, que algumas pessoas carregavam mais de dois animais. Em pouquíssimo tempo o caminhão estava descarregado e muitos moradores voltando para casa, visivelmente felizes.

Acompanhe nos vídeos:

