"Ronaldinho" morre após ser atropelado na Max Teixeira

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um morador de rua, identificado apenas como "Ronaldinho", morreu após ser atropelado na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, na manhã desta quinta-feira (27). O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

De acordo com os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o atropelamento aconteceu por volta das 5h, e após ser atingido pelo carro, ele morreu na hora. Quando o dia começou a clarear motoristas passaram pelo local e perceberam que havia algo errado, acionando a polícia.

A equipe policial acionou os órgãos competentes, como o Departamento de Polícia Técnico Científica do Amazonas (DPTC-AM), que confirmou o atropelamento ao encontrar parte do retrovisor do veículo no local.

Uma testemunha reconheceu a vítima como um ex-colega de trabalho e afirmou que devido a transtornos mentais, ele largou o emprego e foi viver nas ruas. Ele era sempre visto nas ruas da Praça 14.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e a Polícia Civil (PC-AM) irá investigar o caso.

Leia mais:

Motociclista morre após ser atingido por van em avenida de Manaus

Mototaxistas pedem justiça após amigo morrer atropelado por Amarelinho