Manaus vacina crianças da etnia Warao e público geral de 6 a 9 anos

Manaus (AM) - Manaus começou a vacinar contra a Covid-19, nesta quinta-feira (27), em crianças de 5 a 11 anos da etnia warao e também crianças de 6 a 9 anos, sem doenças preexistentes.

A vacinação nos abrigos dos indígenas warao, na região do Tarumã, zona Oeste, será feita por equipe itinerante Semsa, que deve atender, ao longo da manhã, 55 crianças na faixa etária contemplada.

Já as crianças de 6 a 9 anos de idade serão atendidas nos quatro pontos de vacinação exclusivos para elas, onde já estão sendo vacinados os públicos de 10 e 11 anos e dos 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências permanentes (PcDs).

Parque Cidade da Criança, na zona Sul; o Clube do Trabalhador-Sesi, na zina Leste; e o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste, onde o atendimento vai das 9h às 16h. Além desses, a vacina está disponível no shopping Manaus Via Norte, na zona Norte, das 10h às 16h.



