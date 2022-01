Manaus ganha reforma e novos espaços públicos

O local também recebeu um monumento assinado pelo artista plástico Rossy Amoedo | Foto: Semcom

Manaus (AM) - O bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus, vai ganhar mais um espaço público, a praça da Advocacia Alberto Simonetti Cabral Filho.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) já realizou no local serviços de poda, capinação, lavagem, revitalização de calçadas, além de jardinagem e pintura com mosaico. O local também recebeu um monumento assinado pelo artista plástico Rossy Amoedo.

Ainda em fevereiro, a prefeitura também deve entregar a rotatória da avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, que recebe diversos serviços, entre eles os de jardinagem, que estão deixando o local mais bonito e cuidado.

As praças são importantes espaços de convivência e se tornaram populares em Manaus, atraindo pessoas de todas as idades para a prática de exercícios físicos ou simplesmente para o lazer. Em 2021, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, construiu e reformou 45 espaços públicos, entre praças, trevos, triângulos e rotatórias na capital.

No ano passado, a população recebeu a praça Melves Júnior Bandeira, Huascar Angelim, Professor Nilton Lins, Libertador, Nestor Nascimento, Emiliana Castro Mendes, Padre Francisco, Belmiro Vianez, Maccabe Barreto e outros espaços que foram revitalizados.

Os espaços recebem serviços como poda, capinação, lavagem, varrição, jardinagem e pintura com mosaico. Além disso, ganham monumentos, bancos, lixeiras, sinalização, iluminação e em algumas, até academia ao ar livre.

De acordo com o titular da Semulsp, Sabá Reis, as reestruturações na cidade de Manaus são necessárias para a qualidade de vida da população. “Esses espaços revitalizados trazem de volta a vida a essas áreas públicas para as famílias. E assim como revitalizamos essas áreas, iremos avançar para outros bairros de Manaus”, comentou.

Um dos destaques de espaço público restaurado em 2021 foi a praça de alimentação da avenida Professor Nilton Lins, localizada no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro-Sul. O espaço foi totalmente revitalizado pela Prefeitura de Manaus, em uma ação coordenada pela Semulsp.

Durante a entrega do espaço, o filho do homenageado que recebe o nome da praça, Nilton Lins Júnior, agradeceu a homenagem e destacou a honra de levar o nome da família ao espaço tão bem cuidado. “É uma honra para a família ter o nome do nosso grande pai neste espaço. Agradecemos ao prefeito David Almeida e toda a equipe do Executivo municipal pela homenagem”, disse.

A praça do Libertador, na comunidade Beco do Macedo, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, também foi outro espaço público recuperado e entregue em 2021, totalmente revitalizado, pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, com uma área para a comunidade praticar zumba e outras atividades físicas.

Uma das moradoras da área, Elcimar Costa, 50, agradeceu a gestão David Almeida pela iniciativa. “Existiam só promessas para construir uma praça neste lugar e graças ao prefeito David Almeida e ao secretário Sabá Reis, o Beco do Macedo ganhou uma nova cara”, comentou.





Melhorias

A prefeitura também revitalizou diversos trevos, triângulos e rotatórias da capital. A rotatória Umberto Calderaro Filho, popularmente conhecida como “bola das Letras”, localizada na avenida Theomário Pinto da Costa, bairro Dom Pedro I, zona Oeste, foi um deles. A entrega ocorreu no dia 2 de junho do ano passado.

O espaço recebeu a reconstrução do monumento das Letras na área central da rotatória. Além de uma nova iluminação do letreiro, feita em caixa com backlight. Também foram mudadas as cores da base e das letras que compõem a marca.

Quatro dias após inaugurada, a rotatória foi alvo de um atentado criminoso. Após registros de vários ataques com incêndios em diversas zonas da capital, a bola das Letras também foi alvo de vandalismo. A rotatória foi restaurada no dia seguinte, e os trabalhos de restauração realizados pelas equipes da Semulsp duraram menos de um dia.

A rotatória da avenida Professor Nilton Lins também recebeu serviço de jardinagem e pintura com mosaico. Os triângulos da avenida Maneca Marques, e do Centro Social Urbano (CSU), ambos no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, também foram revitalizados, assim como a rotatória do conjunto Viver Melhor, na zona Norte; o canteiro central do Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, Centro; o triângulo da avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, zona Oeste, entre outros espaços também passaram por melhorias em 2021.

O coordenador de Paisagismo da Semulsp, Edinho Mendes, que trabalha há 16 anos com os serviços de jardinagem, fala do orgulho de estar deixando a cidade mais bonita com o seu trabalho. “Manaus está ficando mais linda. Tenho muito orgulho do trabalho que exerço na Semulsp”, destaca.

Padronização

Na primeira quinzena de janeiro deste ano, a prefeitura também inaugurou a floricultura Mccabe da Silva Barreto, com 11 boxes, em frente ao cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona Oeste. O espaço abriga ambulantes que comercializam flores, velas e outros artigos, na entrada do campo-santo.

O espaço contempla também banheiro feminino e masculino, além do recuo da pista para quem for de carro e desejar adquirir os produtos com tranquilidade. Os recursos para a construção da estrutura partiram do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), parte integrante do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

“Estes trabalhadores estavam no relento há 40 anos e, em janeiro do ano passado, o prefeito David Almeida conversou comigo sobre este espaço, porque aqui era uma verdadeira favela instalada e, no mesmo dia, mudamos eles para tendas alugadas pela prefeitura. Em contato com o Carlos Valente, do Implurb, foi elaborado um projeto parecido com o que eu vi em São Paulo e o Implurb o colocou em prática”, comentou Sabá Reis.

*Com informações da assessoria

