Pavimentação de ramal fortalece agricultura e turismo em Iranduba

| Foto: Suyanne Lima

Iranduba (AM) - O ramal da Cachoeira do Castanho, que tem início no quilômetro 24 da rodovia estadual AM-070 no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), foi entregue pelo governador Wilson Lima na manhã desta quinta-feira (27), às 9h, completamente pavimentado. A obra vai estimular a agricultura familiar e fortalecer o turismo na região.

O ramal tem 6,3 quilômetros de extensão e irá beneficiar mais de 4,5 mil moradores das 25 comunidades no entorno. Muitas delas atuam no cultivo de hortaliças, fruticultura, avicultura e piscicultura. A pavimentação é permitirá o transportes desses produtos e aumento da economia local.

O governador Wilson Lima falou aos moradores da comunidade sobre a felicidade de poder entregar uma obra tão sonhada e necessária para a melhoria na qualidade de vida da população.

"Muitos dos moradores não acreditavam que iríamos finalizar essa obra por terem ouvido promessas por anos. Estamos entregando não só o ramal da Cachoeira do Castanho como também já concluímos as obras da rodovia estadual AM-070. É uma felicidade muito grande entregar essa obra que vai mudar a vida dessas pessoas. Não é fácil enfrentar o sol, lama, poeira todos os dias. Conseguimos a garantia de um direito básico do cidadão, o de ir e vir. As pessoas vão ter como sair do ramal em segurança e procurarem atendimento médico na capital. Antes isso levava quase duas horas e agora são apenas 30 minutos", destacou o governador.

| Foto: Suyanne Lima

Lima afirmou ainda que novas entregas serão realizadas ao longo deste ano em ramais do Amazonas que também enfrentaram por anos as mesmas dificuldades dos moradores do Ramal do Castanho.

Para o microempresário Enoc Rodrigues Moreira, de 51 anos, que possui uma criação de porcos, o asfaltamento do ramal foi uma grande conquista da comunidade que por tanto tempo sofreu com as dificuldades de tráfego e com os constantes problemas mecânicos.

"A estrada melhorou muito, pois estava intrafegável por conta da lama e dos buracos. Já chegamos a juntar dinheiro entre a própria comunidade para comprar 30 sacos de cimento e cobrir buracos em uma das ladeiras. Queremos agora trabalhar e crescer cada vez mais", afirmou Moreira.

O secretário de Produção Rural do Amazonas, Petrúcio Magalhães, declarou que os produtores rurais não passarão mais pelas dificuldades de escoar alimentos e devem ter aumento na renda após a pavimentação do ramal.

"Essa é uma obra que transforma a vida dos agricultores e dos comunitários. Ouvimos relatos emocionantes de pessoas que tinham muita dificuldade escoar suas hortaliças, seus frutos, para o mercado consumidor de Manaus. Eram ladeiras difíceis e hoje temos essa estrada com um sistema de drenagem eficiente e sinalização adequada que vai melhorar muito a vida dos agricultores. Temos também um turismo comunitário muito forte que atrai turistas do estado e de fora do país que buscam conhecer a Amazônia nesses locais com a presença de vários canoeiros. Esse é o compromisso da gestão, o de promover emprego e renda", reiterou.

| Foto: Suyanne Lima

A diferença devido ao asfaltamento do ramal já está sendo sentida pelos comerciantes da área que comemoraram o aumento das vendas.

"Já melhorou em 60% as vendas pois a estrada está muito movimentada nos finais de semana. Temos a cachoeira que tem sido um grande atrativo. É um sonho realizado termos essa estrada asfaltada e esperamos prosperar cada vez mais", destacou o comerciante Jandeilson Xavier Barbosa, de 37 anos.

Obras em andamento

Além dos ramais já entregues, outros 13 estão com obras em andamento em diversos municípios do Amazonas e juntos já somam o investimento de mais de R$ 90 milhões. Os locais passam por serviços de terraplanagem, drenagem superficial e profunda, pavimentação e sinalização.

| Foto: Suyanne Lima

Além disso, três ramais estão com processo de licitação em andamento, sendo eles o Ramal do Mapiá, com R$ 23.480.352,47 a serem aplicados na execução do projeto, Estrada do Emade com investimento calculado em R$ 26 milhões e Ramal de Acesso à Cadeia Estadual, com montante de R$ 1.790.937,56.

Essa já é a 11ª obra concluída pelo Governo do Amazonas dentre o investimento de R$ 453 milhões para o asfaltamento de 67 vicinais no Estado.

