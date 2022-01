Amazonprev lança serviço de certidão de benefícios

Para o caso de ser o primeiro acesso, é preciso se cadastrar e criar uma senha. | Foto: Divulgação/Amazonprev

Manaus (AM) - Como forma de agilizar a tramitação de documentos por meios tecnológicos, a Fundação Amazonprev acaba de lançar em seu portal uma nova modalidade de serviço voltada ao seu cidadão, segurado ou não, que deseja se certificar da existência de benefícios previdenciários em seu nome.

Essa certidão é emitida diretamente pelo site da instituição, de maneira ágil e sem a necessidade de comparecimento ao órgão.

" Com o novo serviço, o tempo de espera para a liberação da declaração foi reduzido em pelo menos três dias. No site, após a confirmação dos dados de quem está solicitando o serviço, é gerado um arquivo em formato PDF e um QR code, sendo possível imprimir o documento. " André Luiz Zogahib, presidente da Amazonprev

O documento também é conhecido como “declaração de nada consta”, sendo que, caso não haja benefício no CPF consultado, a mensagem será de “Declaramos que NÃO CONSTA NADA na Fundação Amazonprev”.

Por outro lado, se o cidadão já recebe algum benefício, não haverá a emissão de documento. Sendo assim, ele deverá realizar o agendamento eletrônico para o atendimento presencial.



Esse tipo de certidão pode ser solicitado por motivos de verificação de acúmulo de benefícios, para o caso de candidatos a concursos públicos, por exemplo, ou para efeitos de aposentadoria ou solicitação de pensão por morte em outro Regime Previdenciário.

Passo a passo



Para a emissão do documento, o solicitante deve acessar a aba de Serviços no site da Amazonprev ( www.amazonprev.am.gov.br ) e escolher a opção “Declaração de Beneficiário (Consta/Nada Consta)”, depois do que será direcionado para efetuar o login.

Para o caso de ser o primeiro acesso, é preciso se cadastrar e criar uma senha.

Em seguida, vai aparecer uma tela informando o que é o serviço, seguida da mensagem “Ao clicar no botão abaixo será gerado um arquivo em formato PDF com o resultado da consulta”.

Basta clicar em “Consultar” para que o documento seja baixado e impresso. Por fim, na parte de baixo da declaração há um QR Code que permite conferir a autenticidade do documento.

