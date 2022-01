SES-AM dá continuidade ao Chamamento Emergencial de contratação

Os profissionais cadastrados e selecionados são convocados de acordo com a demanda da rede estadual de saúde na capital. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) dá prosseguimento às contratações temporárias de profissionais para reforçar as unidades de saúde do Estado durante o período de alta transmissibilidade do novo coronavírus.

Já foram contratados 1.445 profissionais de saúde em nove áreas de atuação até a manhã desta quinta-feira (27/01).

A lista da homologação com o resultado final do Chamamento Público Emergencial pode ser consultada no site da SES-AM, por meio do link: http://www.saude.am.gov.br/servico/pss_2021_01.php .

Já foram contratados 770 técnicos de enfermagem, 381 enfermeiros, 89 fisioterapeutas, 47 farmacêuticos bioquímicos, 44 médicos, 40 assistentes sociais, 38 farmacêuticos, 19 psicólogos e 17 nutricionistas.

Entre eles estão 46 Pessoas com Deficiência (PcDs), sendo que todos os inscritos (102) no Chamamento foram convocados.

Por ser um edital de caráter emergencial, não foi definido número de vagas de contratação. Os profissionais cadastrados e selecionados são convocados de acordo com a demanda da rede estadual de saúde na capital.

Chamamento público

Para a contratação dos candidatos classificados é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação de Covid-19 com a aplicação da dose de reforço.

Além disso, não poderão ser contratados candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes e lactantes, portadores de doenças crônicas, por se enquadrarem no grupo em que a Covid-19 pode se manifestar de forma mais grave.



Todas as contratações serão publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE). O não comparecimento do candidato convocado implicará sua eliminação do certame.

