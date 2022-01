Wilson Lima descarta restrições em fase vermelha da pandemia no AM

Ainda de acordo com o Governador, o Estado está com o maior índice de transmissão do Brasil | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima (PSC) voltou a pedir o empenho da população em completar o esquema vacinal contra a Covid-19, na manhã desta quinta-feira (27).

Durante coletiva de imprensa na inauguração do Ramal da Cachoeira do Castanho, no Km 24 na rodovia estadual AM-070, o governador foi questionado sobre a volta de medidas restritivas como a circulação de pessoas. O momento é de cuidados pois o Amazonas retorna para a fase vermelha de casos do novo coronavírus.

"Não há, por enquanto, previsão de restringir qualquer atividade, apesar de termos casos em evolução da nova variante Ômicrom, não temos um número tão grande de internações e ocupações em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Então, de qualquer forma, não temos esse indicativo. Mesmo assim, as pessoas precisam concluir seu esquema vacinal e seguir todos as orientações para evitar a transmissão", afirma.

Ainda de acordo com o Governador, o Estado está com o maior índice de transmissão do Brasil e, mesmo assim, os cuidados devem ser mantidos pelo auto grau de transmissão da doença.

"A Ômicrom se espalha com uma velocidade muito grande. Cada pessoa infectada tem capacidade de transmitir para mais de 200 pessoas, só para se ter uma ideia do quanto ela é transmissível", completou.

Atendimentos no AM

Seguindo o planejamento estabelecido no Plano de Contingência para o enfrentamento da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) tem reorganizado a rede de assistência à saúde para atender à demanda de pacientes de Covid-19, sem desamparar quem busca atendimento para outras patologias.

Além da ativação de 56 leitos de enfermaria exclusivos para casos de Covid-19 na terça-feira (25), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, o Estado mantém leitos de retaguarda no Hospital Getúlio Vargas e no Hospital de Combate à Covid-19 Nilton Lins.

Nesta fase, com a organização da rede assistencial e reestruturação de leitos, o Plano de Contingência não demanda que novas medidas de restrição sejam adotadas.

