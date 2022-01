Ainda não é o momento para lockdown no AM, diz infectologista

onforme os dados da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM), a taxa atingiu 2,04 nesta quarta-feira (26), o que indica que a cada 100 infectados por covid-19, 204 pessoas podem ser contaminadas | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Com o avanço dos casos da Covid-19, o Amazonas entrou para a fase vermelha na transmissão do vírus, o que indica uma situação de alto risco. Entretanto, especialista alerta que ainda não é momento para a implementação de um lockdown e ressalta a necessidade de manter os cuidados e as medidas de proteção contra a nova variante Ômicron para evitar a iminência de uma fase roxa.



O Amazonas voltou para o patamar que ocupava em março de 2021 ao entrar na fase vermelha na transmissão da Covid-19. Conforme os dados da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM), a taxa atingiu 2,04 nesta quarta-feira (26), o que indica que a cada 100 infectados por covid-19, 204 pessoas podem ser contaminadas.

Mesmo assim, o infectologista Nelson Barbosa afirma que, neste momento, não são necessárias medidas altamente restritivas, como um lockdown, pois não há um número expressivo de internações e de mortes por Covid como o que aconteceu em janeiro do ano passado em Manaus. Também ressalta que a restrição total de atividade ocorre apenas na fase roxa.

Ao mesmo tempo, o infectologista não descarta a possibilidade de um lockdown nas próximas semanas, ainda mais com o atual aumento no número de casos pela variante Ômicron no Amazonas.

“Se houver um aumento ainda maior nesse número de casos para 10 mil ou 15 mil, poderá causar um colapso do nosso sistema de saúde, porque não vamos ter leitos de enfermaria para essas pessoas. De cada 1 mil internados nós temos um que vai para a UTI”, diz o infectologista.

O infectologista explica que o Amazonas chegou na fase vermelha em razão da nova variante Ômicron possuir um alto grau de transmissão, como também pela população ter afrouxado em seguir os cuidados contra a Covid. Também explica que as medidas não farmacológicas de prevenção continuam as mesmas.

“As pessoas precisam usar a máscara, usar o álcool em gel e lavar bem as mãos. Principalmente, não aglomerar porque essa variante é altamente transmissível. A taxa de transmissão é 2,04, o que significa que a cada 100 infectados podem transmitir o vírus para 204 pessoa. Então é muito alta a taxa de transmissão”, explica o infectologista.

Medidas de restrição são descartadas

O governador Wilson Lima alertou, nesta quinta-feira (27), durante a inauguração do Ramal da Cachoeira do Castanho, sobre o alto grau de transmissão da variante Ômicron. Também pediu para que a população continuasse seguindo as medidas de proteção, pois o Amazonas é o estado com o maior índice de transmissão da Covid-19 no país.

"A Ômicron se espalha com uma velocidade muito grande. Cada pessoa infectada tem capacidade de transmitir para mais de 200 pessoas, só para se ter uma ideia do quanto ela é transmissível", completou.

Ainda durante o pronunciamento, o governador ressaltou que o Amazonas se encontra na fase vermelha, o que demanda maiores cuidados. Além disso, também afirmou que, no momento, não haverá medidas de restrição no estado.

"Não há, por enquanto, previsão de restringir qualquer atividade, apesar de termos casos em evolução da nova variante Ômicron, não temos um número tão grande de internações e ocupações em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Então, de qualquer forma, não temos esse indicativo. Mesmo assim, as pessoas precisam concluir seu esquema vacinal e seguir todos as orientações para evitar a transmissão", afirma.

Leia mais:

Wilson Lima descarta restrições em fase vermelha da pandemia no AM



Lei determina sanitização de ônibus em Manaus