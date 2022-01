Tecnologia que ajuda no combate a vírus e bactérias chega a Manaus

Com técnologia que utiliza até ionização, a empresa garante uma sanitização adequada do ambiente. | Foto: Carlos Araújo

Manaus (AM) - Em tempos de pandemia muita gente aposta nas novidades tecnológicas para fugir dos vírus e bactérias. Especialmente, quando as autoridades de saúde registram dados alarmantes sobre o crescente número de casos da Covid-19 na capital amazonense e, recentemente, pelo alto grau de transmissibilidade da variante Ômicron.

Além de completar o esquema vacinal, uma das medidas para ajudar na proteção pode ser a vaporização e sanitização de residências, ambientes de trabalho e automóveis. Pensando nisso, a empresa Zazá Vieira Lavagem a Vapor trouxe para Manaus, a tecnologia mais moderna no setor, originária de Curitiba, no Sul do país. De acordo com Jonas Zaranza, um dos sócios proprietários da empresa, a tecnologia empregada calcula, até mesmo, a quantidade certa de produtos a serem utilizados para vaporizar cada ambiente.

"A máquina, a sanitizadora H3, com dois tubos de ionização, entende quando o ambiente já recebeu a vaporização necessária e faz esse calculo pelo espaço onde está higienizando. Além disso, fazemos um estudo de campo, para saber o que é mais necessário nesse processo de eliminação dos vírus e bactérias. Da máquina sai uma nebulização e a névoa está ionizada, com determinado produto hospitalar, um dos melhores desinfetantes", garante.

O empresário Jonas Zaranza, sócio proprietário na empresa, fala da inovação no setor | Foto: Carlos Araújo

O empresário também explica as condições de temperatura da vaporização que ajudam a eliminar os microrganismos prejudiciais à saúde.

"O vapor chega a 180 graus, os eliminando. Logo, a primeira coisa a fazer no ambiente é esse trabalho em lugares específicos como rodapés, colchões, estufados, tapetes e muito mais, que recebem o vapor e completamos, depois, com a nebulização que chega aos locais mais difíceis de alcançar. Na superfície do local vai ficar uma película protetora que, dependendo do ambiente, pode durar até 3 meses", afirma Jonas Zaranza.

As instalações do Em Tempo foram sanitizadas, garantindo, ainda mais, a segurança de seus colaboradores | Foto: Carlos Araújo

Sobre a importância do método para higienização de ambientes e automóveis, o empresário foi enfático ao destacar a preocupação da Zazá Vieira Lavagem à Vapor, em relação à prestação de serviços adequada aos clientes, devido ao perigo que representa a Covid-19.

"A gente vai até à casa, o escritório, aonde for preciso, para que nossos clientes possam se sentir seguros contra esse vírus e, sempre, devidamente uniformizados e com os equipamentos de segurança necessários. Claro, em primeiro lugar está a vacinação, completar o esquema das doses, manter todas as medidas de segurança indicadas pelas autoridades de saúde como a utilização do álcool em gel, o distanciamento necessário, a não aglomeração. Porém, na correria do dia à dia não tem como não ficar exposto a bactérias e até mesmo aos vírus que não só o Covid. Aí é que a gente entra, com a certeza de que todos vão se sentir muito mais seguros", explica Jonas Zaranza.

A preocupação do empresário tem fundamento: recentemente, as autoridades de saúde registraram que 78% dos casos de internação por Covid-19, foram de pessoas que não completaram o esquema vacinal. Além disso, as unidades de saúde também vem registrando uma onde de síndromes gripais na capital.

Para determinar a sanitização e vaporização adequada na sua casa ou no ambiente escolhido, basta entrar em contato com a Zazá Vieira Lavagem à Vapor pelo número (92) 99525-9226 ou no Instagram: @zazavieiravapor. Além disso, os atendimentos funcionam de segunda à sábado, das 8h às 18h, na rua Rio Mar, n. 12, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhor das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

O estúdio do Em Tempo também recebeu os serviços da Zazá Vieira Lavagem à Vapor | Foto: Carlos Araújo

A vaporização e a sanitização são dois processos que se complementam no trabalho da empresa. | Foto: Carlos Araújo

Acompanhe em vídeo:

